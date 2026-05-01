(AUDIO) IAȘI: Mihai Chirica anunță noi proiecte europene pentru spații verzi și școli

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 11:48

Se pregătesc investiții importante în infrastructura de agrement și educațională din municipiul Iași!

Edilul Mihai Chirica a semnat proiectul pentru modernizarea lacului CUG 2, o investiție de aproape 20 de milioane de lei, finanțată din fonduri europene.

Fostul lac industrial, care deservea pe vremuri Combinatul Fortus, va fi transformat complet în zonă de relaxare.

Proiectul face parte dintr-un pachet mai amplu de regenerare urbană, care include și reabilitarea a șase spații verzi în cartierele Alexandru cel Bun, Cantemir, Splai Bahlui și Nicolina: ”Se numește Lacul Cug 2 și care a intrat într-un proces de proiectare pe care l-am susținut. Valoarea este destul de mare, peste 20 milioane de lei, banii vor fi asigurați din fonduri europene. Este linie de finanțare asigurată pentru acest proiect și va fi, nu doar o amenajare de mal, ci pur și simplu o zonă de relaxare cu ponton, cu bănci, cu alte elemente de joacă pentru copii, toate făcute conform noilor specificații ale Comisiei Europene cu materiale care nu contaminează mediul. De asemenea avem un alt proiect important, ”Iașul de după blocuri este orașul nostru”. Am terminat și acolo proiectarea, valoarea acesta este destul de mare și se ridică la peste 25 milioane de lei. Urmărim 6 obiective de pe zona Bistriței, Sarmisegetuza, Bulevardul Ferdinand I a României, Mihai I a României, Șoseaua Națională și Aleea Tudor Neculai, proiecte care vor fi finanțate de asemenea prin fonduri europene.”

Mihai Chirica a anunțat, de asemenea, că imediat după aprobarea bugetului local — programată pentru prima jumătate a acestei luni — vor începe lucrările de modernizare la mai multe unități de învățământ.

Pe listă se află colegiile tehnice „Gheorghe Asachi”, „Ștefănescu” și „Leonida”, dar și școlile Waldorf, „Gheorghe Brătianu” sau „Veronica Micle”, unde vor fi refăcute clădirile și cantinele: ”N-am uitat de reabilitările termice de clădiri, mai ales cele care stau în grija noastră și mă refer la școli, un proiect început prin finanțare europeană în linia de finanțare anterioară, inclusiv prin PNRR, și care va continua de această dată cu finanțarea din noul Plan Operațional Regional, respectiv cel 2026 am putea spune, de acum până la sfârșitul lui 2028. Este vorba despre Liceul ”I.C. Ștefănescu” și sală de sport și atelier corp școală C3 și C4, de asemenea Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Liceu Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza”, creșterea eficienței energetice și pentru Căminul Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida”, care tocmai a împlinit 60 de ani de la înființare, și creștarea eficienței energetice pentru școala teoretică Waldorf, Corp Grădiniță. Acestea se adaugă și la alte linii de finanțare care vor fi susținute de către Guvernul Elveției și care urmăresc de asemenea același program de finanțare ca și cel din Planul Operațional Regional. Și mergem și la extinderile de școli, unde, pe de o parte, dorim să construim două sali de sport, una la Școala ”Gheorghe Brătianu” din cartierul Tătărași pe strada Ciornei, cealaltă vine pe strada Hlincea la Școala ”Nicolae Iorga”, este extindere Corp Școală, mai avem o sală de sport la ”Otilia Cazimir” și extindere Școala ”Veronica Micle” în zona Bucium, toate pentru învățământ tip gimnaziu.”

Proiectul de buget al municipiului Iași va fi supus votului după o perioadă de consultări publice restrânsă, pentru a permite deschiderea rapidă a șantierelor.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)