Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Pistol (CNAIR): Am semnat, alături de antreprenorul român Spedition UMB, contractele pentru tronsonul A7 Paşcani – Suceava

Pistol (CNAIR): Am semnat, alături de antreprenorul român Spedition UMB, contractele pentru tronsonul A7 Paşcani – Suceava

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 11:12 / actualizat: 1 mai 2026, 12:15

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunţat, vineri, semnarea contractelor pentru tronsonul A7 Paşcani – Suceava, respectiv 62 de noi kilometri de autostradă.

‘Am semnat, alături de antreprenorul român Spedition UMB, contractele pentru tronsonul A7 Paşcani – Suceava. Sunt 62 de km noi de autostradă care leagă Bucovina de Moldova şi de Muntenia. Pentru naveta care acum se face zilnic pe DN2. Pentru ambulanţele care nu vor mai pierde ore în trafic. Pentru copii care vor putea ajunge la bunici în 60 de minute în loc de patru ore. Pentru investitorii care până acum ocoleau zona. Pentru ei se construieşte şi această autostradă! Am ales 1 Mai, Ziua Muncii, pentru că este şi ziua celor care construiesc cu mâinile lor’, a transmis şeful CNAIR, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în scurt timp va începe etapa de proiectare care va dura 6 luni, iar după aceea vor începe lucrările în şantier (24 de luni).

‘Pas cu pas, cu termene clare, conectăm regiunile istorice ale României printr-o reţea rutieră de mare viteză’, a adăugat Pistol. AGERPRES/FOTO Facebook

Etichete:
