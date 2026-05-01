Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina au avut loc în această dimineaţă, în apropierea graniţei fluviale cu România (MApN)

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 07:53 / actualizat: 1 mai 2026, 8:56

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina au avut loc în această dimineaţă, în apropierea graniţei fluviale cu România, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.

A fost detectat un grup de nouă drone care se îndrepta către spaţiul aerian ucrainean fără a pătrunde în spaţiul aerian naţional.

Ca măsură de siguranţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea.

În acelaşi timp au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail şi Chilia, în urma atacurilor care au vizat obiective civile şi de infrastructură.

Ministerul Apărării Naţionale mai transmite că informează în timp real structurile aliate şi menţine contactul permanent cu acestea privind evoluţia situaţiei.

Rador