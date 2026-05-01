(AUDIO) Urgențele medicale din Iași, asigurate non-stop în minivacanța de 1 Mai

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 08:43

Ieșenii care au nevoie de asistență medicală în această minivacanță de 1 Mai pot apela la mai multe unități sanitare din județ care asigură permanența.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Iași, urgențele sunt preluate non-stop de unitățile de profil de la Spitalele „Sfântul Spiridon” și cel de copii „Sfânta Maria” din munincipiul Iași.

În județ, Spitalul Municipal din Pașcani menține, de asemenea, deschisă Unitatea de Primiri Urgențe pe parcursul întregii perioade.

Și viitoarele mămici au sprijin medical asigurat: Maternitatea „Cuza Vodă” are linii de gardă astăzi și mâine, urmând ca duminică, pe 3 mai, garda să fie preluată de Maternitatea „Elena Doamna”.

Pentru cei care au nevoie de medicamente, în municipiul Iași sunt deschise non-stop farmaciile din Piața Unirii și din cartierul Tudor Vladimirescu.

În Pașcani, singura farmacie cu program permanent este situată în zona gării.

Purtătorul de cuvânt al DSP Iași, Marius Voicescu, dă asigurări că sistemul de urgență este pregătit să gestioneze fluxul de pacienți din aceste zile libere: ”Având în vedere că urmează o perioadă cu câteva zile libere, Direcția de Sănătate Publică Iași vine în sprijinul populației cu câteva informații. Desigur, ne referim la spitalele care asigură urgențele medicale prin Unități de Primire Urgențe la nivelul județului Iași, și anume, Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul Clinic Județean ”Sfântul Spiridon”, de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” și Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal din Pașcani. În cazul prezentării la alte unități sanitare din județul Iași se poate consulta graficul gărzilor accesând site-ul www.dspiasi.ro. Ne referim și la maternitățile care asigură urgențele medicale la nivelul județulei Iași, anume Spitalul Clinic ”Elena Doamna” din Iași, care asigură urgențele în data de 3 mai, iar Spitalul Clinic ”Cuza Vodă” în zilele de 1 și 2 mai 2026. În ceea ce privește lista centrelor de permanență, această listă, desigur, poate fi accesată pe site-ul www.dspiași.ro.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)