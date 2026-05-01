Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » MAE – atenţionare de călătorie pentru Grecia: Grevă în transportul public astăzi, 1 mai

MAE – atenţionare de călătorie pentru Grecia: Grevă în transportul public astăzi, 1 mai

MAE – atenţionare de călătorie pentru Grecia: Grevă în transportul public astăzi, 1 mai

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 08:53

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că vineri, 1 mai 2026, a fost anunţată grevă în sectorul de transport public.

‘Ca urmare a declarării intenţiei de participare la acţiunile revendicative a mai multor categorii profesionale, tramvaiele şi trenurile din Republica Elenă nu vor circula pe tot parcursul zilei de 1 mai. În plus, metroul din Atena nu va funcţiona şi este posibil să se înregistreze modificări ale programului de funcţionare şi pentru celelalte mijloace de transport în comun (autobuze şi troleibuze) care circulă în capitală’, se menţionează în informarea transmis de MAE.

De asemenea, având în vedere anunţul Confederaţiei Maritime Panelene de a participa la grevă prin suspendarea transportului maritim pentru toate categoriile de nave, se recomandă verificarea orarului acestora accesând site-ul https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece, precum şi contactarea operatorilor de transport sau a agenţiilor de turism, adaugă sursa citată.

MAE reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro şi https://salonic.mae.ro/, precum şi aplicaţia digitală ‘mAIGreece’, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.

MAE reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia ‘Călătoreşte informat’
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, ,https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. AGERPRES

Etichete:
Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca
Internaţional vineri, 24 aprilie 2026, 11:25

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca, a anunţat ministrul de Externe, Oana Ţoiu. Accidentul feroviar s-a produs joi...

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca
Cutremur cu magnitudinea preliminară 7,4 în largul Japoniei; a fost emisă alertă de tsunami
Internaţional luni, 20 aprilie 2026, 11:30

Cutremur cu magnitudinea preliminară 7,4 în largul Japoniei; a fost emisă alertă de tsunami

Un seism cu magnitudinea preliminară 7,4 s-a produs luni după-amiază (ora locală) în largul coastei de nord-est a Japoniei, transmite luni...

Cutremur cu magnitudinea preliminară 7,4 în largul Japoniei; a fost emisă alertă de tsunami
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va avea convorbiri cu premierul polonez, Donald Tusk, în Polonia
Internaţional luni, 20 aprilie 2026, 09:41

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va avea convorbiri cu premierul polonez, Donald Tusk, în Polonia

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, merge azi la Gdansk, în Polonia, pentru convorbiri cu premierul polonez, Donald Tusk, consacrate...

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va avea convorbiri cu premierul polonez, Donald Tusk, în Polonia
Transportatorii rutierii din Italia au intrat într-o grevă de cinci zile, din cauza scumpirii carburanţilor care le afectează activitatea
Internaţional luni, 20 aprilie 2026, 08:53

Transportatorii rutierii din Italia au intrat într-o grevă de cinci zile, din cauza scumpirii carburanţilor care le afectează activitatea

Transportatorii rutierii din Italia au intrat într-o grevă de cinci zile, din cauza scumpirii carburanţilor care le afectează activitatea....

Transportatorii rutierii din Italia au intrat într-o grevă de cinci zile, din cauza scumpirii carburanţilor care le afectează activitatea
Internaţional luni, 20 aprilie 2026, 07:43

Coaliţia anticorupţie „Bulgaria Progresistă” a fostului preşedinte Rumen Radev a câştigat alegerile legislative cu 44% din voturi

Coaliţia anticorupţie „Bulgaria Progresistă” a fostului preşedinte Rumen Radev a câştigat alegerile legislative de ieri, cu 44% din...

Coaliţia anticorupţie „Bulgaria Progresistă” a fostului preşedinte Rumen Radev a câştigat alegerile legislative cu 44% din voturi
Internaţional duminică, 19 aprilie 2026, 08:42

În Bulgaria au loc alegeri parlamentare

În Bulgaria au loc astăzi alegeri parlamentare după o nouă criză politică şi demisia guvernului lui Rosen Jeliazkov, în decembrie 2025, care...

În Bulgaria au loc alegeri parlamentare
Internaţional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 12:01

Iranul reimpune un ‘control strict’ asupra Strâmtorii Ormuz din cauza blocadei americane

Iranul a anunţat sâmbătă că a reimpus un ‘control strict’ asupra Strâmtorii Ormuz, făcând astfel referire la o nouă închidere a...

Iranul reimpune un ‘control strict’ asupra Strâmtorii Ormuz din cauza blocadei americane
Internaţional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 10:33

Preţul petrolului scade cu 11% după anunţarea deschiderii Strâmtorii Ormuz

Cotaţia petrolului a scăzut vineri cu 11%, extinzând pierderile anterioare, după ce Iranul a anunţat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne...

Preţul petrolului scade cu 11% după anunţarea deschiderii Strâmtorii Ormuz