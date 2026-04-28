Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Diana Iovanovici Şoşoacă

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 14:35

Parlamentul European a votat marţi pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Dianei Iovanovici Şoşoacă pentru toate presupusele infracţiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepţie, cea legată de un discurs susţinut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceauşescu.

Practic, au avut loc două voturi în plenul PE prin ridicare de mâini, în baza raportului eurodeputatului Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR) prin care se solicita ridicarea imunităţii parlamentare a eurodeputatei Şoşoacă.

În septembrie 2025, procurorul general Alex Florenţa a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare în cazul Dianei Şoşoacă, suspectată de comiterea a 11 infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanităţii şi crime de război, precum şi fapta de a promova în public idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă a Holocaustului ori a efectelor acestuia, prin orice mijloace, în public; ultraj.

Pe 11 februarie 2025, Diana Iovanovici Şoşoacă a susţinut în plenul PE un discurs în care le-a recomandat colegilor ei să dezvolte strategii de politică externă după modelul dictatorului român Nicolae Ceauşescu, care a fost condamnat pentru genocid pe 25 decembrie 1989 de Tribunalul Teritorial Militar Bucureşti. Câteva zile mai târziu, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România, un denunţ la adresa europarlamentarei Diana Iovanovici Şoşoacă privind săvârşirea infracţiunii de ‘promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război’, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

Conform Regulamentului de procedură al Parlamentului European, legislativul UE analizează doar cererile de ridicare a imunităţii unui deputat care i-au fost transmise de către autorităţile judiciare sau de către reprezentanţele permanente ale statelor membre sau, după caz, de către procurorul-şef european. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va avea convorbiri cu premierul polonez, Donald Tusk, în Polonia
Internaţional luni, 20 aprilie 2026, 09:41

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va avea convorbiri cu premierul polonez, Donald Tusk, în Polonia

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, merge azi la Gdansk, în Polonia, pentru convorbiri cu premierul polonez, Donald Tusk, consacrate...

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va avea convorbiri cu premierul polonez, Donald Tusk, în Polonia
Transportatorii rutierii din Italia au intrat într-o grevă de cinci zile, din cauza scumpirii carburanţilor care le afectează activitatea
Internaţional luni, 20 aprilie 2026, 08:53

Transportatorii rutierii din Italia au intrat într-o grevă de cinci zile, din cauza scumpirii carburanţilor care le afectează activitatea

Transportatorii rutierii din Italia au intrat într-o grevă de cinci zile, din cauza scumpirii carburanţilor care le afectează activitatea....

Transportatorii rutierii din Italia au intrat într-o grevă de cinci zile, din cauza scumpirii carburanţilor care le afectează activitatea
Coaliţia anticorupţie „Bulgaria Progresistă” a fostului preşedinte Rumen Radev a câştigat alegerile legislative cu 44% din voturi
Internaţional luni, 20 aprilie 2026, 07:43

Coaliţia anticorupţie „Bulgaria Progresistă” a fostului preşedinte Rumen Radev a câştigat alegerile legislative cu 44% din voturi

Coaliţia anticorupţie „Bulgaria Progresistă” a fostului preşedinte Rumen Radev a câştigat alegerile legislative de ieri, cu 44% din...

Coaliţia anticorupţie „Bulgaria Progresistă” a fostului preşedinte Rumen Radev a câştigat alegerile legislative cu 44% din voturi
În Bulgaria au loc alegeri parlamentare
Internaţional duminică, 19 aprilie 2026, 08:42

În Bulgaria au loc alegeri parlamentare

În Bulgaria au loc astăzi alegeri parlamentare după o nouă criză politică şi demisia guvernului lui Rosen Jeliazkov, în decembrie 2025, care...

În Bulgaria au loc alegeri parlamentare
Internaţional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 12:01

Iranul reimpune un ‘control strict’ asupra Strâmtorii Ormuz din cauza blocadei americane

Iranul a anunţat sâmbătă că a reimpus un ‘control strict’ asupra Strâmtorii Ormuz, făcând astfel referire la o nouă închidere a...

Iranul reimpune un ‘control strict’ asupra Strâmtorii Ormuz din cauza blocadei americane
Internaţional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 10:33

Preţul petrolului scade cu 11% după anunţarea deschiderii Strâmtorii Ormuz

Cotaţia petrolului a scăzut vineri cu 11%, extinzând pierderile anterioare, după ce Iranul a anunţat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne...

Preţul petrolului scade cu 11% după anunţarea deschiderii Strâmtorii Ormuz
Internaţional miercuri, 15 aprilie 2026, 06:24

Greva de la Lufthansa afectează zborurile dintre România şi Germania

Greva de la Lufthansa afectează numeroase curse de pe aeroporturile din România către şi dinspre Germania, iar pasagerii care au zboruri...

Greva de la Lufthansa afectează zborurile dintre România şi Germania
Internaţional marți, 14 aprilie 2026, 12:44

Ţările de Jos/Începe procesul în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti şi a brăţărilor de aur

Procesul celor trei bărbaţi acuzaţi că au furat Coiful de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice de aur după ce au dat o spargere, anul...

Ţările de Jos/Începe procesul în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti şi a brăţărilor de aur