Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Diana Iovanovici Şoşoacă

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 14:35

Parlamentul European a votat marţi pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Dianei Iovanovici Şoşoacă pentru toate presupusele infracţiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepţie, cea legată de un discurs susţinut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceauşescu.

Practic, au avut loc două voturi în plenul PE prin ridicare de mâini, în baza raportului eurodeputatului Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR) prin care se solicita ridicarea imunităţii parlamentare a eurodeputatei Şoşoacă.

În septembrie 2025, procurorul general Alex Florenţa a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare în cazul Dianei Şoşoacă, suspectată de comiterea a 11 infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal; 4 infracţiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanităţii şi crime de război, precum şi fapta de a promova în public idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă a Holocaustului ori a efectelor acestuia, prin orice mijloace, în public; ultraj.

Pe 11 februarie 2025, Diana Iovanovici Şoşoacă a susţinut în plenul PE un discurs în care le-a recomandat colegilor ei să dezvolte strategii de politică externă după modelul dictatorului român Nicolae Ceauşescu, care a fost condamnat pentru genocid pe 25 decembrie 1989 de Tribunalul Teritorial Militar Bucureşti. Câteva zile mai târziu, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România, un denunţ la adresa europarlamentarei Diana Iovanovici Şoşoacă privind săvârşirea infracţiunii de ‘promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război’, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

Conform Regulamentului de procedură al Parlamentului European, legislativul UE analizează doar cererile de ridicare a imunităţii unui deputat care i-au fost transmise de către autorităţile judiciare sau de către reprezentanţele permanente ale statelor membre sau, după caz, de către procurorul-şef european.