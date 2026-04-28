Muzeul Județean Botoșani: „Ziua porților deschise" la șantierul arheologic „Movila Ciurari I"

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 15:15

Muzeul Județean Botoșani, prin Secția Istorie-Arheologie și Memorialistică, în colaborare cu Primăria Orașului Flămânzi și cu Muzeul Țăranului din Flămânzi, invită publicul interesat de desfășurarea cercetărilor științifice de teren la „Ziua porților deschise” la șantierul arheologic „Movila Ciurari I”, accesibil la coordonatele GPS 47.540259, 26.939127.

Evenimentul va avea loc miercuri, 29 aprilie 2026, între orele 10.00 și 16.00, constituind un excelent prilej pentru pasionații de arheologie de a se familiariza cu dimensiunea practică a disciplinei.

