UNAGE Iași: MasterClass de pian suținut de pianiștii MILENA KĘDRA și ŁUKASZ DĘBSKI (Polonia)

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 15:55

Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul UNAGE Iași, organizează în perioada 2-4 Mai 2026, în sala „Eduard Caudella”, masterclass-ul de pian susținut de pianiștii MILENA KĘDRA și ŁUKASZ DĘBSKI (Polonia).

MILENA KĘDRA, Prof. dr. habil. la Academia de Muzică „Krzysztof Penderecki” din Cracovia, este pianistă, interpretă de muzică de cameră și pedagogă. Parcursul artistic a fost modelat de pianiști și profesori remarcabili precum Andrzej Pikul, Piotr Paleczny, Halina Czerny- Stefańska, Jan Ekier, Maria Szmyd-Dormus, Kevin Kenner, Jean Paul Sevilla și Karl Heinz Kammerling.

A urmat și finalizat un stagiu de asistență academică sub coordonarea profesorului Adam Kaczyński – fondatorul Departamentului de Muzică Contemporană de la Academia de Muzică din Cracovia și creatorul legendarului ansamblu MW2, specializat în interpretarea muzicii contemporane.

A câștigat peste 30 de premii la concursuri de pian și muzică de cameră de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din Polonia și de la Fundația Prof. T. Żmudziński. A realizat înregistrări de arhivă pentru Radio Opole, Radio Cracovia, Radio Cluj- Napoca (România), precum și pentru Televiziunea Cracovia, BBC și NHK.

Susține numeroase concerte în Polonia și la nivel internațional, participând la numeroase emisiuni în țări precum Olanda, Germania, Spania, Elveția, Austria, România, Moldova, Italia, Brazilia, Slovenia și Portugalia. Împreună cu Michał Dziad, formează Duoul de Piane din Cracovia și a avut premiera a numeroase lucrări ale compozitorilor polonezi contemporani.

Milena Kędra, ca profesoară la Academia de Muzică „Krzysztof Penderecki” din Cracovia, îndrumă generații succesive de pianiști, încurajând independența artistică și dezvoltarea continuă. De asemenea, este șefa Secției de Pian și Claviaturi la Școala Gimnazială de Muzică „Frédéric Chopin” din Cracovia. Studenții și absolvenții săi au câștigat peste 130 de premii la concursuri naționale și internaționale și continuă să-și construiască cariere artistice, academice și pedagogice de succes. Printre aceștia, Michał Basista a participat la cea de-a 19-a ediție a Concursului Internațional de Pian „Chopin” (2025).

Milena Kędra este inițiatoarea și organizatoarea principală a Festivalului interdisciplinar de muzică contemporană MOSTY (”Bridges”) – o platformă artistică unică care combină muzica cu alte forme de artă și promovează dialogul între discipline și public.

Contribuția sa la cultura și educația muzicală poloneză a fost răsplătită cu numeroase premii prestigioase, inclusiv Premiul Centrului de Educație Artistică, Premiul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național, distincția „Meritoriu pentru Cultura Poloneză” și Medalia Comisiei Naționale pentru Educație.

ŁUKASZ DĘBSKI și-a finalizat studiile cu distincție la Academia de Muzică din Cracovia, la clasa de pian a profesorului Stefan Wojtas. După obținerea masteratului, a urmat studii postuniversitare de perfecționare în muzică de cameră cu profesoara Janina Romańska-Werner, pe care le-a finalizat în 2005. În 2016, a obținut titlul de Doctor în Arte.

De-a lungul carierei sale, a primit numeroase premii și distincții. În 2005, la un concurs internațional de la Tódź, a primit premiul pentru Acompaniator remarcabil. În 2008, a fost premiat pentru o interpretare remarcabilă la pian în cadrul unui concurs internațional de oboi.

În 2011, a fost din nou onorat ca pianist remarcabil la un concurs internațional de oboi de la Tódź și, împreună cu oboista Monika Kucharczyk, a câștigat premiul al treilea la cea de-a 20-a ediție a Lions European Music Competition în Maastricht. În 2012, a primit o diplomă de recomandare pentru acompaniament excelent la ediția a șasea a Concursului Internațional de Muzică „Michat Spisak” de la Dabrowa Górnicza. În 2013, a fost distins pentru performanța sa profesională la pian la ediția a șasea a Concursului Internațional de Muzică „Dmytro Bida” de la Lviv. În 2015, a primit o diplomă de pianist remarcabil la concursul „Pro Bohemia” de la Ostrava. În 2016, a primit premii la două evenimente prestigioase: ediția a șaptea a Concursului Internațional de Muzică „Dmytro Bida” de la Lviv și ediția a unsprezecea a Concursului Internațional „Instrumente de suflat” de la Jastrzębie-Zdrój.

A colaborat cu oboiști renumiți, printre care Yeon-Hee Kwak, Jerzy Kotyczka, Emanuel Abbühl, Arkadiusz Krupa, Ivan Podyomov și Diethelm Jonas.

Coordonator proiect: Lector univ. dr. Ioana Stănescu