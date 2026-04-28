Demisie la vârful Prefecturii Vaslui. Eduard Popica părăsește funcția în context politic tensionat

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 14:35 / actualizat: 28 aprilie 2026, 15:56

Eduard Popica a anunțat că și-a depus demisia din funcția de prefect al județului Vaslui, decizia fiind comunicată public pe rețelele sociale și oficializată la Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit declarației sale, încheierea mandatului marchează finalul „unui capitol important” din cariera sa profesională. „A fost o perioadă intensă, plină de provocări, dar și de realizări”, a transmis acesta, mulțumind colegilor din instituție și partenerilor administrativi pentru sprijinul acordat.

Surse politice indică faptul că demisia vine și în contextul unei decizii asumate la nivel de partid, pe fondul tensiunilor generate de depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. În acest climat, mai mulți reprezentanți din teritoriu au fost îndemnați să facă un pas în spate, ca parte a unei repoziționări politice.

În mesajul său, Popica nu face referire directă la contextul politic, subliniind însă că a încercat să își exercite atribuțiile „cu responsabilitate, echilibru și respect față de țară și cetățeni”. Totodată, acesta consideră că momentul este unul potrivit „pentru a face un pas în lateral” și pentru a deschide o nouă etapă în viața sa profesională.

Fostul prefect a precizat că va rămâne implicat în viața comunității și va susține, din orice poziție, proiectele care contribuie la dezvoltarea județului.

Demisia survine într-un moment sensibil pe scena politică națională, iar în perioada următoare urmează ca autoritățile centrale să desemneze un nou reprezentant al Guvernului în teritoriu, care să asigure continuitatea activității instituționale la nivelul județului Vaslui. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)