Prima pagină » Știri » Prim plan » Demisie la vârful Prefecturii Vaslui. Eduard Popica părăsește funcția în context politic tensionat

Demisie la vârful Prefecturii Vaslui. Eduard Popica părăsește funcția în context politic tensionat

Demisie la vârful Prefecturii Vaslui. Eduard Popica părăsește funcția în context politic tensionat

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 14:35 / actualizat: 28 aprilie 2026, 15:56

Eduard Popica a anunțat că și-a depus demisia din funcția de prefect al județului Vaslui, decizia fiind comunicată public pe rețelele sociale și oficializată la Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit declarației sale, încheierea mandatului marchează finalul „unui capitol important” din cariera sa profesională. „A fost o perioadă intensă, plină de provocări, dar și de realizări”, a transmis acesta, mulțumind colegilor din instituție și partenerilor administrativi pentru sprijinul acordat.

Surse politice indică faptul că demisia vine și în contextul unei decizii asumate la nivel de partid, pe fondul tensiunilor generate de depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. În acest climat, mai mulți reprezentanți din teritoriu au fost îndemnați să facă un pas în spate, ca parte a unei repoziționări politice.

În mesajul său, Popica nu face referire directă la contextul politic, subliniind însă că a încercat să își exercite atribuțiile „cu responsabilitate, echilibru și respect față de țară și cetățeni”. Totodată, acesta consideră că momentul este unul potrivit „pentru a face un pas în lateral” și pentru a deschide o nouă etapă în viața sa profesională.

Fostul prefect a precizat că va rămâne implicat în viața comunității și va susține, din orice poziție, proiectele care contribuie la dezvoltarea județului.

Demisia survine într-un moment sensibil pe scena politică națională, iar în perioada următoare urmează ca autoritățile centrale să desemneze un nou reprezentant al Guvernului în teritoriu, care să asigure continuitatea activității instituționale la nivelul județului Vaslui. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)

Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Iași, mobilizat la Țuțora pentru monitorizarea calității aerului
Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Iași, mobilizat la Țuțora pentru monitorizarea calității aerului

În completarea acțiunilor de monitorizare a calității aerului desfășurate în urma incendiului izbucnit la depozitul de deșeuri Țuțora,...

Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Iași, mobilizat la Țuțora pentru monitorizarea calității aerului
TILIA – Summitul Orașelor din România a reunit la Iași peste 900 de participanți fizic și online, într-o dezbatere despre viitorul orașelor
TILIA – Summitul Orașelor din România a reunit la Iași peste 900 de participanți fizic și online, într-o dezbatere despre viitorul orașelor

TILIA – Summitul Orașelor din România a reunit la Iași peste 900 de participanți fizic și online, într-o dezbatere despre viitorul orașelor...

TILIA – Summitul Orașelor din România a reunit la Iași peste 900 de participanți fizic și online, într-o dezbatere despre viitorul orașelor
Iași: Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră (4 – 7 mai)
Iași: Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră (4 – 7 mai)

Între 4 și 7 mai 2026, Filarmonica Moldova Iași propune o nouă ediție a Festivalului Internațional al Muzicii de Cameră, desfășurată în...

Iași: Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră (4 – 7 mai)
Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Diana Iovanovici Şoşoacă
Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Diana Iovanovici Şoşoacă

Parlamentul European a votat marţi pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Dianei Iovanovici Şoşoacă pentru toate presupusele infracţiuni...

Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunităţii eurodeputatei Diana Iovanovici Şoşoacă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași a înființat prima Asociație Sportivă Universitară din România

Începând cu 24 aprilie 2026, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din IașiUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) are o nouă...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași a înființat prima Asociație Sportivă Universitară din România
Vrancea: Prefectul Marius Iorga şi-a înaintat demisia din funcţie

Prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga, a anunţat, marţi, că şi-a înaintat demisia din funcţie, invocând contextul administrativ şi...

Vrancea: Prefectul Marius Iorga şi-a înaintat demisia din funcţie
Neamţ: Social-democratul Adrian Bourceanu a demisionat din funcţia de prefect

Prefectul social-democrat al judeţului, Adrian Bourceanu, a demisionat, marţi, din funcţie, ca urmare a deciziei luată în urmă cu o zi de...

Neamţ: Social-democratul Adrian Bourceanu a demisionat din funcţia de prefect
Galaţi: Prefectul judeţului a demisionat din funcţie

Prefectul judeţului Galaţi, Andreea Anamaria Naggar, a demisionat astăzi din funcţie, invocând decizia Partidul Social Democrat privind ieşirea...

Galaţi: Prefectul judeţului a demisionat din funcţie