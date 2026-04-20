Biroul Politic Naţional al PSD a decis care este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 aprilie 2026, 12:58

„Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern de la ora 17:00.

Formularea a fost decisă în unanimitate, la reuniunea Biroului Politic Naţional al PSD, încheiată în urmă cu puţin timp, a spus liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Astăzi am făcut o chestiune pur tehnică, în această dimineaţă, aşa cum am anunţat de atâta timp, restul sunt lucruri pe care…

Reporter: Ia în calcul Partidul Social Democrat… sau pregăteşte şi o moţiune de cenzură?

Sorin Grindeanu: Haideţi să ajungem. Ca de fiecare dată, eu am dat toate explicaţiile din timp, vă promit că acelaşi lucru vom face atunci când vom ajunge în acea etapă.

Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, are loc de la ora 17:00. Se va desfăşura în format hibrid. Doar 5% din totalul celor cu drept de vot vor fi prezenţi fizic în Palatul Parlamentului, restul vor intra online în sediile filialelor. Cel mai vehiculat scenariu este retragerea din guvern a miniştrilor social-democraţi, cu scopul ca PNL să propună alt premier. Este de aşteptat ca şi preşedintele Nicuşor Dan să facă declaraţii despre criza politică. De la această oră şeful statului urmează să participe la Academia de Studii Economice din Bucureşti la deschiderea unui forum despre educaţia financiară. (Rador/ FOTO psd.ro)