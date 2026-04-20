Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Biroul Politic Naţional al PSD a decis care este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 aprilie 2026, 12:58

„Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern de la ora 17:00.

Formularea a fost decisă în unanimitate, la reuniunea Biroului Politic Naţional al PSD, încheiată în urmă cu puţin timp, a spus liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Astăzi am făcut o chestiune pur tehnică, în această dimineaţă, aşa cum am anunţat de atâta timp, restul sunt lucruri pe care…

Reporter: Ia în calcul Partidul Social Democrat… sau pregăteşte şi o moţiune de cenzură?

Sorin Grindeanu: Haideţi să ajungem. Ca de fiecare dată, eu am dat toate explicaţiile din timp, vă promit că acelaşi lucru vom face atunci când vom ajunge în acea etapă.

Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, are loc de la ora 17:00. Se va desfăşura în format hibrid. Doar 5% din totalul celor cu drept de vot vor fi prezenţi fizic în Palatul Parlamentului, restul vor intra online în sediile filialelor. Cel mai vehiculat scenariu este retragerea din guvern a miniştrilor social-democraţi, cu scopul ca PNL să propună alt premier. Este de aşteptat ca şi preşedintele Nicuşor Dan să facă declaraţii despre criza politică. De la această oră şeful statului urmează să participe la Academia de Studii Economice din Bucureşti la deschiderea unui forum despre educaţia financiară. (Rador/ FOTO psd.ro)

Etichete:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început preînscrierile online pentru admiterea 2026
Fără categorie miercuri, 1 aprilie 2026, 11:02

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început preînscrierile online pentru admiterea 2026

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au început preînscrierile online pentru admiterea 2026. Tinerii care intenționează să...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început preînscrierile online pentru admiterea 2026
Şeful CNAS: Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil pentru fiecare pacient, începând cu vara acestui an
Fără categorie marți, 31 martie 2026, 11:44

Şeful CNAS: Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil pentru fiecare pacient, începând cu vara acestui an

Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil începând cu vara acestui an, iar fiecare pacient îl poate accesa de pe telefonul mobil, laptop,...

Şeful CNAS: Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil pentru fiecare pacient, începând cu vara acestui an
APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din județul Iași rămân fără apă potabilă
Fără categorie marți, 31 martie 2026, 10:51

APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din județul Iași rămân fără apă potabilă

UPDATE, ora 10:50 – APAVITAL S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor săi că este necesară întreruperea furnizării apei potabile din...

APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din județul Iași rămân fără apă potabilă
A început Săptămână Mare pentru creştinii catolici şi protestanţi
Fără categorie luni, 30 martie 2026, 06:54

A început Săptămână Mare pentru creştinii catolici şi protestanţi

A început Săptămână Mare pentru creştinii catolici şi protestanţi, care au sărbătorit ieri Floriile, în vreme ce creştinii ortodocşi vor...

A început Săptămână Mare pentru creştinii catolici şi protestanţi
Fără categorie duminică, 22 martie 2026, 11:00

Fostul şef al FBI Robert Mueller a încetat din viaţă

Robert Mueller, fostul şef al Biroului Federal de Informaţii (FBI) din Statele Unite, care a anchetat presupusa interferenţă rusă în alegerile...

Fostul şef al FBI Robert Mueller a încetat din viaţă
Fără categorie sâmbătă, 21 martie 2026, 11:42

(AUDIO) Acțiune de împădurire la Schitu Duca, în cadrul programului „Frații Codrului”

O acțiune de împădurire are loc, la această oră, în localitatea Schitu Duca, din județul Iași, în cadrul programului „Frații Codrului”....

(AUDIO) Acțiune de împădurire la Schitu Duca, în cadrul programului „Frații Codrului”
Fără categorie vineri, 20 martie 2026, 19:07

Premierul Ilie Bolojan a discutat despre situaţia pieţei carburanţilor cu reprezentanţii mai multor instituţii

Situaţia pieţei carburanţilor, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, a fost analizată astăzi de premier cu miniştrii finanţelor...

Premierul Ilie Bolojan a discutat despre situaţia pieţei carburanţilor cu reprezentanţii mai multor instituţii
Fără categorie luni, 16 martie 2026, 18:20

(AUDIO) Botoşani: DNA sesizează Tribunalul cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu primarul oraşului Flămânzi

Primarul orașului Flămânzi, Dan Oloeriu, și-a recunoscut vina într-un dosar de corupție instrumentat de procurorii Direcției Naționale...

(AUDIO) Botoşani: DNA sesizează Tribunalul cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu primarul oraşului Flămânzi