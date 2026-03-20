Premierul Ilie Bolojan a discutat despre situaţia pieţei carburanţilor cu reprezentanţii mai multor instituţii

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 martie 2026, 19:07

Situaţia pieţei carburanţilor, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, a fost analizată astăzi de premier cu miniştrii finanţelor şi energiei, cu reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ANAF, ai Consiliului Concurenţei şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Echipele tehnice vor lucra şi la sfârşitul acestei săptămâni, iar la începutul săptămânii viitoare va fi o nouă întâlnire pentru definitivarea soluţiilor, scrie premierul Ilie Bolojan într-o postare pe internet. El mai transmite că nu sunt decizii uşor de luat, pentru că o plafonare arbitrară a preţurilor poate duce la penurie, iar o eventuală scădere a accizelor trebuie să garanteze o ieftinire, dar şi să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condiţiile reducerii deficitului.

Ilie Bolojan subliniază că refuză să vândă soluţii populiste, care să creeze aparenţa unui ajutor, dar care ar genera, de fapt, noi dezechilibre şi costuri. Soluţiile pe care le vom adopta trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime, mai scrie premierul. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)