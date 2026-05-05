Radio România Timișoara – 71 de ani de voce regională, tradiție și încredere în vestul țării

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 09:26 / actualizat: 5 mai 2026, 10:29

Pe 5 mai, Radio România Timișoara marchează 71 de ani de la prima emisie oficială, o aniversare care reconfirmă rolul esențial al postului regional în viața comunităților din vestul țării. De peste șapte decenii, radioul public regional însoțește ascultătorii cu informație credibilă, programe culturale, muzică de calitate și o legătură constantă cu realitățile Banatului și ale regiunilor învecinate.

O idee născută în perioada interbelică

Povestea Radio România Timișoara începe însă cu mult înainte de prima emisie. Ideea înființării unui post regional de radio la Timișoara a fost lansată încă din anul 1930, în cadrul Adunării Generale a Asociației Culturale Bănățene, într-o perioadă în care radioul începea să devină unul dintre cele mai importante mijloace de comunicare în Europa. În 1939, presa vremii anunța chiar demararea lucrărilor pentru clădirea viitorului post regional. Contextul istoric a schimbat însă radical planurile, iar izbucnirea războiului, urmată de instaurarea regimului comunist, a amânat pentru ani buni acest proiect.

5 mai 1955 – prima emisie

Momentul fondator a venit pe 5 mai 1955, la ora 20, când Studioul Regional Radio Timișoara a ieșit pentru prima dată în eter. A fost începutul unei istorii care avea să se împletească profund cu viața regiunii. Primele voci care au intrat în casele ascultătorilor au fost cele ale crainicilor Andrei Dângă și Emilia Culea, nume care au rămas în memoria afectivă a radioului timișorean. Din 11 mai 1955, emisiunile au devenit zilnice, având inițial o durată de 30 de minute.

De la control ideologic la simbol al libertății

În perioada comunistă, asemenea întregii prese, Radio Timișoara a funcționat sub control editorial strict, într-un climat în care libertatea de exprimare era limitată. Totul s-a schimbat în decembrie 1989. În zilele Revoluției, radioul regional a redevenit vocea comunității prin emisiunea Radio Timișoara Liberă, un reper al libertății și al curajului jurnalistic în Banat. Pentru mulți ascultători, acele transmisiuni au însemnat nu doar informație, ci și speranță. Au urmat ani în care postul și-a consolidat misiunea publică, transmițând în direct evenimente majore – de la slujbe religioase oficiate la Catedrala Mitropolitană din Timișoara până la concerte simfonice și manifestări culturale sau sportive de amploare.

O voce puternică a vestului

Astăzi, Radio România Timișoara rămâne una dintre cele mai respectate instituții media regionale din România, cu acoperire extinsă în vestul țării. Mai mult decât un post de radio, Radio România Timișoara este o parte din identitatea regiunii – o voce care informează, educă, promovează cultura locală și păstrează vie legătura dintre oameni și comunitățile din care fac parte.

Radio România Timișoara – de 71 de ani, în fiecare zi, aceeași misiune: mai aproape de oameni, o voce a adevărului și a echilibrului.