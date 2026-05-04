Târgul de carte Librex începe miercuri la Iași, la Palas Mall

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 mai 2026, 13:51 / actualizat: 4 mai 2026, 16:30

Organizatorii anunță colaborări strânse între România și Republica Moldova la ediția din acest an a Târgului de Carte Librex Iași, care va începe miercuri.

Directorul evenimentului, Leonard Radu, a precizat că târgul se desfășoară în perioada 6–10 mai, în Atriumul Palas Mall.

Ajuns la cea de-a 31-a ediție, evenimentul reunește edituri, autori și instituții culturale într-un program extins dedicat cărții.

Organizatorii anunță prezența a zeci de expozanți și un program amplu de lansări și dezbateri.

Pe parcursul celor cinci zile sunt programate zeci de evenimente, inclusiv lansări de carte, conferințe și sesiuni de autografe.

Publicul va putea participa la întâlniri directe cu autori și personalități ale vieții culturale.

Printre invitații ediției se numără istoricul Adrian Cioroianu, părintele Constantin Necula sau scriitorii Matei Vișniec și Radu Vancu. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

