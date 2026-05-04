Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași dedică o săptămână întreagă stării de bine a angajaților săi

Publicat de Andreea Drilea, 4 mai 2026, 11:31

STRONGER TOGETHER — Săptămâna Stării de Bine la TUIASI | 4–10 mai 2026

Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în perioada 4–10 mai 2026, prima ediție a evenimentului STRONGER TOGETHER: Săptămâna Stării de Bine la TUIASI, dedicat exclusiv angajaților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași: cadre didactice, cercetători, personal didactic auxiliar și administrativ.

Evenimentul pornește de la o realitate pe care mulți o cunosc, dar puțini o numesc: ritmul alert al vieții academice și administrative lasă adesea prea puțin loc pentru menținerea echilibrului personal.

STRONGER TOGETHER este răspunsul comunității TUIASI la această provocare: o săptămână în care accentul se mută de la ce facem la cum ne simțim, iar colegialitatea devine mai mult decât o formalitate.

„Forța unei comunități universitare vine din starea de bine a fiecăruia dintre membrii săi. Acest eveniment este o invitație la o pauză conștientă și la reconectare autentică”, transmit organizatorii din cadrul Fundației Universitare.

Săptămâna este gândită ca un spațiu deschis de explorare, reflecție și dialog, în care participanții pot descoperi instrumente concrete pentru îmbunătățirea stării de bine și consolidarea relațiilor profesionale.

Programul include:

* Ateliere practice și paneluri de discuții, susținute de specialiști, pe teme relevante pentru mediul profesional actual: gestionarea stresului și prevenirea epuizării, sănătatea emoțională, echilibrul dintre viața profesională și cea personală, precum și construirea unui climat de lucru pozitiv și motivant. Participanții vor avea ocazia să interacționeze, să împărtășească experiențe și să învețe strategii aplicabile în viața de zi cu zi.

* Activități creative și experiențiale, menite să stimuleze relaxarea și reconectarea cu propriile resurse interioare: sesiuni de reflecție ghidată, activități artistice sau interactive care încurajează exprimarea personală și reduc stresul acumulat.

* O drumeție organizată, care oferă un cadru informal pentru mișcare, socializare și reconectare cu natura. Aceasta devine un prilej valoros pentru consolidarea relațiilor dintre colegi dincolo de contextul profesional obișnuit.

* Dialoguri deschise și întâlniri informale, axate pe teme precum creativitatea în mediul academic, autenticitatea în relațiile profesionale și importanța conexiunii umane într-o comunitate universitară. Aceste sesiuni încurajează comunicarea sinceră și schimbul de idei într-un cadru relaxat.

* Expoziția virtuală de fotografii „Backstage TUIASI”, un proiect care aduce în prim-plan latura personală a membrilor comunității universitare. Prin imaginile expuse, angajații sunt invitați să împărtășească pasiuni, hobby-uri și momente care îi definesc dincolo de rolurile profesionale. Expoziția va fi disponibilă pe pagina de Facebook a Fundației Universitare.

Toate activitățile sunt gratuite și deschise tuturor membrilor comunității TUIASI.

Înregistrarea la activitățile evenimentului se face prin intermediul formularului disponibil aici: https://shorturl.at/lSoNP.

Programul complet poate fi consultat aici: https://heyzine.com/flip-book/5c045902c4.html.

Despre Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” din Iași

Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” este structura care susține și amplifică misiunea comunității TUIASI prin proiecte, inițiative și parteneriate cu impact real în viața angajaților și studenților universității.

Pentru informații suplimentare: fundatia@groups.tuiasi.ro

Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FundatiaUniversitaraGheorgheAsachi/