Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 17-23 aprilie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 10:30

În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional. Programul include atât producții europene, cât și filme apreciate în marile festivaluri de cinema.

Vineri, 17 aprilie 2026

18:30 – Riscurile meseriei – Les Risques du métier – (regia André Cayatte) – Proiecție în cadrul Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film – AP 12

Sâmbătă, 18 aprilie 2026

13:00 – Disney Junior Cinema Club – Disney Jr. în Cinema – PREMIERĂ – Proiecție în cadrul proiectului Aici, Cinema Junior – 2D/Dublat – AG

15:00 – Sindromul Italia – Sindrome Italia – (regia Ettore Mengozzi) – PREMIERĂ – Proiecție în cadrul Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film – AG

17:00 – Cazul Samca – (regia Horia Cucută, George ve Gänæaard) – PREMIERĂ – Proiecție în cadrul Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film – AP 12

20:00 – Păpușa de sunete: Schiță de portret France Gall – Spectacol lectură cu proiecții video – PREMIERĂ – Proiecție în cadrul Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film – AG

Duminică, 19 aprilie 2026

13:00 – Hola Frida – Hola Frida – (regia André Kadi, Karine Vézina) – Proiecție în cadrul Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film – 2D/Dublat – AG

15:30 – Riscurile ne(calculate) ale meseriei: Calup scurtmetraje – Proiecție în cadrul Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film – AP 12

19:00 – Vă place Brahms? – Goodbye Again – (regia Anatole Litvak) – Proiecție în cadrul Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film – AG

Marți, 21 aprilie 2026

18:00 – Amintește-ți – (regia Mihai Mihăescu) – PREMIERĂ – Proiecție de gală în prezența echipei – AP 12

20:30 – Salvatore Giuliano – (regia Francesco Rosi) – Proiecție în cadrul Cinema politic italian – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

Miercuri, 22 aprilie 2026

18:00 – Caravaggio – Caravaggio – (regia David Bickerstaff, Phil Grabsky) – Proiecție în cadrul proiectului Aici, Documentarul de Artă – PREMIERĂ – AG

20:00 – Michael Jackson: Asta-i tot – Michael Jackson: This Is It – (regia Kenny Ortega) – AG

Joi, 23 aprilie 2026

18:00 – Giselle – Giselle – (coregrafia Marius Petipa) – Spectacol de balet transmis de la Royal Opera House – AG

Preț bilet normal: 25 lei