(AUDIO) Testări pentru clasa a V-a în liceele din Iași: calendar și condiții de înscriere

Publicat de Andreea Drilea, 4 mai 2026, 11:13

Mai multe licee din Iași organizează, sâmbătă, 9 mai, concursuri pentru elevii care doresc să se înscrie în clasa a V-a, în anul școlar 2026-2027.

Printre unitățile de învățământ care susțin testări în această zi se numără Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și Colegiul Național Iași.

Calendarul testărilor a fost stabilit la nivelul județului, iar probele vor include, în principal, disciplinele limba și literatura română și matematică.

Restul unităților de învățământ vor organiza concursurile în data de 23 mai, iar o singură instituție va susține probele pe 24 mai.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, a precizat că instituția nu organizează direct aceste testări, însă a centralizat informațiile într-un calendar unic: ”Unitățile școlare în care numărul de elevi înscriși este mai mare decât numărul de locuri pentru clasa a V-a vor organiza o testare în condițiile prevăzute de regulamentul școlar, asimilând astfel concursurile tradiționale deja recunoscute și apreciate în comunitatea educațională ieșeană. Inspectoratul Școlar Județean Iași are un rol de monitorizare a acestor activități.”

Înscrierile continuă până mâine inclusiv la Colegiul ”Mihai Eminescu”. Pentru colegiile ”Vasile Alecsandri” și ”Costache Negruzzi” dosarele se mai pot depune până la 6 mai, iar pentru Colegiul Național înscrierile sunt deschise pînă la 7 mai.

