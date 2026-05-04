Euro a depăşit 5,20 lei la tranzacţiile de pe piaţa interbancară

Publicat de Andreea Drilea, 4 mai 2026, 10:23

Euro a depăşit astăzi 5,20 lei la tranzacţiile de pe piaţa interbancară, după ce moneda naţională a încheiat săptămâna la cel mai scăzut nivel din istorie.

Leul rămâne vulnerabil din cauza incertitudinilor politice, iar analiştii spun că observă o volatilitate ridicată, unele bănci comerciale afişând deja cotaţii de vânzare care depăşesc 5,25-5,28 lei pentru un euro.

Iar urmările se vor simţi rapid în buzunarele românilor, mai ales cei cu credite în euro vor suporta consecinţele.

Dar, în general, costul vieţii va creşte pentru că, de exemplu, multe dintre alimentele din magazine sunt importate.

Înainte de accentuarea crizei politice, cursul oficial comunicat de Banca Naţională era mult mai stabil, situându-se sub pragul de 5, 10 lei pentru un euro.

