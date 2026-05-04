Testările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a – în perioada 12 – 28 mai

Publicat de Andreea Drilea, 4 mai 2026, 06:40

Testele pentru evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi organizate în perioada 12 – 28 mai, prevede calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Testele vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală. Includ şi itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcţională al elevilor.

De asemenea, rezultatele obţinute la aceste testări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor în acest caz, punctajele sunt echivalate în calificative/note.

Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare:
– 45 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;
– 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi la EN VI.

Sălile în care se susţine EN-II-IV-VI sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Testele de la EN-II-IV-VI se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ de către cadrele didactice din respectiva unitate, precizează sursa citată.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

