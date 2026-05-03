(audio) L'Art des textes. Dictées, exercices de grammaire, traductions littéraires – „excelent exercițiu de franceză avansată" – va fi lansată la LIBREX (6-10 mai)

Publicat de Andreea Drilea, 3 mai 2026, 11:26


În ziua de joi, 7 mai 2026, începând cu ora 14, în spațiul de evenimente AGORA EX LIBRIS din incinta Palas Mall, va avea loc lansarea volumului L’Art des textes. Dictées, exercices de grammaire, traductions littéraires, semnat de către  conferențiar universitar, doctor în Filologie, Diana Gradu, de la Colectivul de Limba şi literatura franceză, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Volumul a văzut lumina tiparului în colecția Academia Practică a  Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2025.

Cartea va fi prezentată de către prof. univ., dr. în Filologie, Simona Modreanu și conf. univ., specialist în Științe Filologice, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În contextul lansării care va se va desfășura în ziua de joi, 7 mai 2026, începând cu ora 14, am invitat la dialog pe doamna profesor Diana Gradu, cea care ne zugrăvește, prin cuvânt, un tablou al volumului de față; structura acestuia și munca depusă în ceea ce privește făurirea cărții, un alt subiect al dialogului.

Cartea Dianei Gradu se adresează studenților filologi din anul I și II care au deja un nivel mediu de limba franceză (B1-B2), precum și tuturor celor care doresc să-și perfecționeze limba franceză, pornind de la limba română ca limbă maternă. Din toate punctele de vedere, această culegere este un excelent exercițiu de franceză avansată, ne-au precizat despre carte reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)

