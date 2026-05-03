(AUDIO) BACĂU: Autorităţile au declarat stare de alertă în 65 de oraşe şi commune care au rămas fără serviciu de salubritate

Publicat de Andreea Drilea, 3 mai 2026, 08:23

Autorităţile din judeţul Bacău au declarat stare de alertă în 65 de oraşe şi commune care au rămas fără serviciu de salubritate.

Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a venit după ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare nu a putut încheia un nou contract înainte de încetarea celui existent, situație care ar fi lăsat peste jumătate din populația județului fără servicii de salubritate.

Printre localităţile afectate se află municipiile Oneşti şi Moineşti, precum şi oraşul Dărmăneşti. Prefectul de Bacău, Andreea Negru: ”Începând de astăzi (n.r. sâmbătă, 2 mai), în 65 de UAT-uri din județul Bacău s-a instaurat starea de alertă pe fondul eșecului utilităților publice, după ce ADIS, asociația care e responsabilă cu gestionarea deșeurilor în județul Bacău, a eșuat în a atribui un contract unui operator care să ridice și să transporte deșeurile din aceste 65 de UAt-uri. În urma deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a stabilit un plan de măsuri care ar trebui să preîntâmpine apariția unor pericole la adresa sănătății populației și, sperăm noi, ca efectele acestei situații să fie cât mai reduse pentru cetățenii din întreg județul.”

Măsura este valabilă până la 1 iunie. În această perioadă, primăriile localităților afectate vor putea să închirieze utilaje de transport de la operatori privați, pentru ca gunoiul adunat de la populație să nu rămână pe străzi, a precizat prefectul de Bacău, Andreea Negru: ”Atât ADIS și conducerea UAT-urilor pot încheia contracte temporare în această perioadă cu diverși operatori, să acopere perioada până când se va încheia un contract mai mare. Și în paralel, UAT-urile pot să transporte și singure către depozitele de deșeuri autorizate din județ gunoaiele ridicate din punctele de colectare.”

