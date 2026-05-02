(AUDIO) Costel Alexe: Infrastructura, sănătatea și educația rămân priorități în bugetul CJ Iași

Publicat de Andreea Drilea, 2 mai 2026, 09:02

Bugetul județului Iași a fost distribuit către consilieri, urmând ca, săptămâna viitoare, să fie analizat în comisii.

Față de 2025, bugetul pe anul în curs este mai mare cu 50 de milioane de lei, ajungând la 2 miliarde.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a explicat că sumele provenite din cotele defalcate din TVA vor fi redistribuite către Primării ținând cont de doi indicatori: 80% după suprafață și 20% după populație.

Se estimează că aceste sume vor depăși 43 de milioane de lei.

Costel Alexe a mai arătat că prioritate vor avea proiectele de infrastructură: ”Va fi cel mai probabil supus dezbaterii și votat pe data de 11 mai. Categoric pentru noi important este în 2026 să asigurăm finanțare pentru infrastructura rutieră, pentru sănătate, educație și evident toate celelalte domenii. Bugetul este mai mare ca în anul 2025, din păcate și costurile cu inflația, cu deficitul, fac ca și nevoia de finanțare să fie mai mare pentru toate unitățile pe care Consiliul Județean Iași le administrează, fie că vorbim despre cele șase spitale, fie că vorbim de școlile speciale sau alte entități.”

