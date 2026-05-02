Guvernul va prezenta luni stadiul atragerii fondurilor PNRR şi va adopta două ordonanţe de urgenţă pentru a accelera absorbţia acestora

Publicat de Andreea Drilea, 2 mai 2026, 08:51

România a recuperat aproape 351 de milioane de euro din fondurile iniţial suspendate prin cererea de plată numărul 3 din PNRR, însă pierde aproximativ 459 de milioane de euro din cauza unor reforme întârziate sau neîndeplinite corespunzător – a anunţat ieri ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru.

Într-o postare pe Facebook, el scrie că probleme mari au fost în zona companiilor de stat, unde au fost constatate nereguli în numiri şi lipsa criteriilor de performanţă. Guvernul va prezenta luni stadiul atragerii fondurilor şi va adopta două ordonanţe de urgenţă care să grăbească absorbţia. Dragoş Pîslaru a spus că acordarea acestor bani depinde în continuare de îndeplinirea angajamentelor asumate de România, precizare făcută ieri la Suceava şi de premierul Ilie Bolojan. El a afirmat în contextul moţiunii de cenzură, care urmează să fie supusă votului marţi în Parlament, că reformele sunt prioritare, indiferent de guvern.

Ilie Bolojan: Legea de salarizare unitară în sectorul public este un jalon foarte important şi avem două posibilităţi în lumea politică – să creăm aşteptări care nu pot fi onorate, ştiind care este spaţiul fiscal al României pentru a creşte salarii în sectorul public anul viitor, sau a doua variantă pe care eu o susţin, să avem o discuţie transparentă, care sunt posibilităţile României, pentru că de această lege şi de celelalte câteva legi depind de fiecare accesarea a 700 de milioane de euro.

Realizator: Premierul Ilie Bolojan a participat ieri la Suceava la semnarea contractelor pentru proiectarea şi executarea a două loturi din Autostrada A7, Paşcani-Suceava şi Suceava-Siret, finanţate din fonduri europene nerabursabile, care ulterior vor trece la fondul comunitar SAFE.

