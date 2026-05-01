Prețurile carburanților înregistrează o nouă creștere

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 11:22

Prețurile carburanților înregistrează o ușoară creștere față de zilele precedente, motorina depășind pragul de 9,3 lei pe litru în majoritatea stațiilor.

La benzina standard, prețurile variază între 8,69 și 9 lei și 15 bani pe litru. De altfel, în această săptămână s-a observat o scumpire constantă a carburanților în contextul cererii crescute pentru mini-vacanța de 1 Mai și al evoluției prețului la petrol.

Analiștii estimează că prețurile vor rămâne relativ stabile în acest weekend, majoritatea marilor lanțuri făcând deja ajustările înainte de mini-vacanță.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro