Conform Eurostat, România este pe locul III în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte populaţia aflată în risc de sărăcie

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 10:28

România este pe locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte populaţia aflată în risc de sărăcie.

Cele mai noi date Eurostat arată că ţara noastră a reuşit totuşi să îşi îmbunătăţească situaţia constant, după ce în 2023 ne situam pe primul loc în acest top.

De la 32%, România a scăzut în 2025 la 27,4%.

Cea mai gravă situaţie este în Bulgaria, unde 29% din populaţie este în risc de sărăcie, urmată de Grecia, cu 27,5%. La polul opus, cea mai bună situaţie este în state precum Cehia – doar 11,5%, Polonia sau Slovenia – 15,5%.

Datele Eurostat arată că în 2025 în Uniunea Europeană existau aproape 93 de milioane de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce echivalează cu aproape 21% din populaţie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

