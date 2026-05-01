Colegiul Medicilor a fost sesizat după ce un medic a pus problemele de sarcină pe seama conceperii în perioada de post

Publicat de Andreea Drilea, 1 mai 2026, 08:58

Colegiul Medicilor din România (CMR) a fost sesizat în legătură cu declaraţiile publice formulate de un medic din specialitatea obstetrică-ginecologie, privind posibile probleme apărute în timpul sarcinii sau ulterior naşterii, în cazul în care sarcina a fost concepută în perioada de post.

‘Colegiul Medicilor din România se delimitează ferm de orice informaţie sau afirmaţie care nu are la bază dovezi ştiinţifice solide şi nu este susţinută de studii validate de comunitatea medicală, în special de cea din specialitatea vizată’, au anunţat reprezentanţii CMR într-un comunicat remis, joi, presei.

Biroul executiv al CMR afirmă că va trimite sesizarea către Colegiul Medicilor Iaşi în acest caz, colegiu teritorial unde medicul care a făcut declaraţiile este înregistrat.

‘Libertatea de exprimare în spaţiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătăţii. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecinţe directe asupra deciziilor pacienţilor şi asupra încrederii în sistemul de sănătate. De aceea, orice afirmaţie a unui medic, membru al CMR, trebuie să fie fundamentată pe dovezi ştiinţifice solide şi aliniată la ghidurile şi practicile validate la nivel internaţional. Colegiul Medicilor din România va susţine constant aceste principii şi va acţiona ori de câte ori acestea sunt încălcate’, a declarat Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România, conform comunicatului de presă.

Totodată, CMR reafirmă importanţa respectării principiilor medicinei bazate pe dovezi şi a responsabilităţii profesionale în comunicarea publică a medicilor, în vederea protejării interesului pacienţilor şi menţinerii încrederii în actul medical şi în profesia medicală. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro