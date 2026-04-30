Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Măsuri speciale pentru traficul la frontiere în minivacanţa de 1 Mai, prin mobilizarea a 3.500 de poliţişti

Măsuri speciale pentru traficul la frontiere în minivacanţa de 1 Mai, prin mobilizarea a 3.500 de poliţişti

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 16:26

Poliţia de Frontieră anunţă că, în perioada minivacanţei de 1 Mai şi Ziua Tineretului, a pregătit un dispozitiv adaptat dinamicii traficului, astfel încât tranzitarea frontierei să se desfăşoare în condiţii optime de siguranţă şi operativitate.

Conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, în medie, 3.500 de poliţişti de frontieră vor acţiona zilnic, atât în punctele de trecere, cât şi în zonele de responsabilitate, cu o distribuire flexibilă a resurselor, în funcţie de evoluţia fluxurilor de călători.

La frontiera externă a României cu Ucraina, Republica Moldova şi Serbia se va pune accent pe eficientizarea controlului prin adaptarea numărului de poliţişti din cabinele de verificare, precum şi prin utilizarea la maximum a capacităţii infrastructurii existente, inclusiv pentru traficul de marfă, pentru a evita formarea de blocaje.

În ceea ce priveşte frontiera internă, călătoriile către şi dinspre Ungaria şi Bulgaria se desfăşoară fără opriri în fostele puncte de frontieră. Cu toate acestea, participanţii la trafic trebuie să aibă asupra lor documente de călătorie valabile, iar în cazul minorilor se aplică aceleaşi condiţii legale privind însoţirea şi documentaţia necesară.

Având în vedere creşterea semnificativă a numărului de pasageri în această perioadă, inclusiv pe aeroporturi, Poliţia recomandă planificarea atentă a deplasărilor şi prezentarea din timp la aeroport, conform indicaţiilor companiilor aeriene.

Cooperarea cu structurile similare din statele vecine rămâne o prioritate, fiind esenţială pentru gestionarea eficientă a traficului şi pentru prevenirea fenomenelor infracţionale transfrontaliere.

Pentru evitarea aglomerării, poliţiştii recomandă utilizarea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise traficului internaţional şi informarea prealabilă asupra condiţiilor de călătorie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 18:52

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune

PSD a făcut azi un apel pentru susţinerea moţiunii de cenzură, adresat în principal liberalilor care nu ar fi de acord să-l sprijine în...

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că sunt diferite scenarii posibile post-moţiune
Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir – aleşi vicepreşedinţi ai Academiei Române
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 17:40

Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir – aleşi vicepreşedinţi ai Academiei Române

Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir au fost aleşi, miercuri, vicepreşedinţi ai Academiei Române, de...

Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir – aleşi vicepreşedinţi ai Academiei Române
Senatul a aprobat o propunere legislativă pentru susţinerea apicultorilor
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 17:33

Senatul a aprobat o propunere legislativă pentru susţinerea apicultorilor

Senatul a aprobat, în calitate de prim for sesizat, o propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru apicultori....

Senatul a aprobat o propunere legislativă pentru susţinerea apicultorilor
CCR a admis sesizările AUR față de numirile în consiliile de administrație ale SRR și TVR
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 16:30

CCR a admis sesizările AUR față de numirile în consiliile de administrație ale SRR și TVR

Curtea Constituțională a admis, miercuri, sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor față de numirile din consiliile de...

CCR a admis sesizările AUR față de numirile în consiliile de administrație ale SRR și TVR
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 13:45

Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1004 lei, în urcare...

Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 13:26

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal, obligaţi să meargă la consiliere psihologică

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal sunt obligaţi să meargă la consiliere psihologică. Cei care nu participă...

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal, obligaţi să meargă la consiliere psihologică
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 10:19

PSD şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale

Partidul Social Democrat a anunţat, miercuri, că toţi reprezentanţii săi care ocupau funcţiile de secretar de stat, subsecretar de stat,...

PSD şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 10:11

Motorina s-ar putea scumpi în următoarele zile;unele staţii pot rămâne temporar fără stocuri de carburanţi

Preţul motorinei ar putea creşte în următoarele zile până la 9,4 – 9,6 lei pe litru, iar unele staţii de alimentare pot rămâne...

Motorina s-ar putea scumpi în următoarele zile;unele staţii pot rămâne temporar fără stocuri de carburanţi