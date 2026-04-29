Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 13:45

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1004 lei, în urcare cu 0,67 bani (+0,13%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0937 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3595 lei, în creştere cu 0,54 bani (+0,12%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3541 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5181 lei, în creştere cu 0,19 bani (+0,03%), faţă de 5,5162 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 638,3798 lei, de la 645,5624 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)