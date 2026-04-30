Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat urmează să fie adoptat astăzi de Guvern

Publicat de Andreea Drilea, 30 aprilie 2026, 06:35

Guvernul urmează să adopte, în şedinţa extraordinară de joi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

Este vorba de proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice, referitor la cumulul pensie-salariu.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a precizat într-o conferinţă de presă că actul normativ, inclus pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, mai avea nevoie de avizul Consiliului Legislativ.

Premierul Ilie Bolojan declara la finalul lunii martie că efectul acestei legi ar trebui să fie ca ‘ori cei care cumulează pensia şi salariul să renunţe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunţe la locul de muncă de la stat’.

‘În condiţiile în care într-o instituţie trebuie să faci reducere, aşa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituţii, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituţie cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu’, argumenta premierul. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
