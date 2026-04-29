(AUDIO) Situația de la depozitul de deșeuri din Țuțora este sub control, însă monitorizarea continuă

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 19:37

Situația de la depozitul de deșeuri din Țuțora este sub control, însă monitorizarea continuă.

O unitate de la ISU Iași rămâne mobilizată la fața locului pentru a supraveghea ultimele focare ale incendiului izbucnit acum trei zile.

Directorul Societății Salubris Iași, Cătălin Neculau, a anunțat că echipele au început deja acoperirea deșeurilor cu pământ, procedură care va continua și în perioada următoare pentru a preveni reaprinderea.

Cătălin Neculau: Din cauza unei baterii sau a unui laptop care a ajuns sus pe groapa de deșeuri, acesta a luat foc și, de acolo, s-a autoaprins biogazul. Regretăm încă o dată acest incident, au venit pompierii, am stins toate focarele și noi am dat o mână de ajutor acolo, cu cinci cisterne. Au fost în total zece utilaje care au acționat zi și noapte pentru stingerea incendiului. Acum am început acoperirea cu pământ, încă de ieri am început acoperirea cu pământ și noi credem că astfel de incidente regretabile nu vor mai avea loc.

Incendiul a izbucnit duminică, pe fondul unui Cod Portocaliu de vânt puternic, extinzându-se rapid pe o suprafață de aproximativ 3 hectare.

Peste 20 de utilaje de la ISU și Primărie au transportat apa necesară de pe platforma CET II Holboca.

Potrivit conducerii Salubris, dezastrul a fost provocat de câteva aparate electrocasnice aruncate necorespunzător în containerele pentru gunoi menajer.

În acest context, autoritățile fac un apel ferm către ieșeni să respecte regulile de colectare selectivă a deșeurilor, pentru a evita astfel de incidente care pun în pericol mediul dar și resursele comunității.

Cătălin Neculau: Este foarte important pentru ieșeni să înțeleagă că o baterie aruncată în gunoiul menajer sau un laptop dus și aruncat la deșeurile menajere sau, eu știu, un spray ori orice este inflamabil, aruncat în masa de deșeuri menajere, acestea ajung direct pe depozitul controlat. Ele nu mai mai merg în ciclul de sortare, nu mai merg în ciclul de TMB, iar de acolo se pot întâmpla astfel de incidente. De aceea, de multe ori, spunem ieșenilor și trebuie să înțeleagă că a colecta separat nu este doar un lucru cool, nu este doar un lucru pe care îl facem pentru că vrem noi. A colecta separat este o obligație, pentru că, dacă nu colectăm separat, se pot întâmpla astfel de incidente.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)