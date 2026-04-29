Complexul Muzeal Național „Moldova" Iași: Atelier de scriere și colaj „Mici insule de culoare"

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Atelier de scriere și colaj „Mici insule de culoare”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Atelier de scriere și colaj „Mici insule de culoare”

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 13:31

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing, cu sprijinul activ al Muzeului de Artă, lansează începând cu data de 2 mai 2026, un nou atelier de educație muzeală intitulat „Mici insule de culoare”, desfășurat la Palatul Culturii.

Sub deviza distractiv, interactiv, creativ, educativ, atelierele DICE invită publicul tânăr să descopere, într-o manieră sensibilă și creativă, cum se combină poezia cuvintelor cu cea a culorilor. Atelierul propune o întâlnire între patrimoniul artistic și experiența personală a participanților, prin observare, dialog și colaj.

Pornind de la opere de artă prezente în Galeria de Artă Românească, participanții sunt încurajați să privească atent culorile și peisajele, urmând ca mai apoi să le folosească în compoziții mixte. Activitatea pune accent pe emoție și experiment mai degrabă decât pe analiza academică a operei de artă.

Partea practică a atelierului invită doritorii să își creeze propria lucrare prin folosirea colajului de poezie, cuvinte și forme, utilizând reproduceri din picturile analizate cât și elemente care țin de spectrul mundan. Activitatea stimulează imaginația, observația, exprimarea emoțională și încrederea în sine, fără presiunea realizării unei opere „perfecte”.

„Prin experiment, participanții pot ajunge la forme ce permit înțelegerea mai bună a comuniunii dintre arte, plecând mai apoi cu roadele unei experiențe atât de profunde și necesare.” spune domnul Andrei Apreotesei, managerul Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Atelierul are o durată de aproximativ 90 de minute. Prețul unui bilet este de 25 de lei, iar numărul de participanți este cuprins între minim 5 și maxim 24 de participanți. Programările se pot face la numărul de telefon 0232.275.979, interior 116 sau prin mesaj pe pagina Atelierele D.I.C.E.

Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute

Leul s-a depreciat, astăzi în raport cu principalele valute
MAE/ Atenţionare de călătorie: Grecia – grevă în sectorul maritim

MAE/ Atenţionare de călătorie: Grecia – grevă în sectorul maritim
Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal, obligaţi să meargă la consiliere psihologică

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal, obligaţi să meargă la consiliere psihologică
(AUDIO/FOTO) Elevii ieșeni descoperă ofertele liceelor la Salonul Ofertelor Educaționale

(AUDIO/FOTO) Elevii ieșeni descoperă ofertele liceelor la Salonul Ofertelor Educaționale
Salvați Copiii România anunță acțiuni de intervenție umanitară la Soveja, unde mai multe familii și-au pierdut casele în incendiu
PSD şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale
Motorina s-ar putea scumpi în următoarele zile;unele staţii pot rămâne temporar fără stocuri de carburanţi
MApN/Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România; mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Tulcea