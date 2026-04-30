Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Manifestările de 1 Mai de la Iași, organizate de sindicatul Companiei de Transport Public

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 18:15

Manifestările dedicate Zilei Internaționale a Muncii din acest an, la Iași, nu vor mai fi organizate de Primăria municipiului, a anunțat edilul Mihai Chirica.

Decizia a fost luată în urma consultărilor cu sindicatele, care au desemnat ca organizator reprezentanții sindicatului de la Compania de Transport Public Iași.

Evenimentele vor avea loc, ca și în anii precedenți, în zona lacurilor Ciric, cu activități concentrate în special în zona Insulei.

Mihai Chirica: Tot la Ciric vor face. Sunt sindicate care se organizează și le-am văzut deja cu pregătirile în toi. I-am lăsat doar la nivelul sindicatelor, cum doresc ele. Dacă doresc să facă împreună, bine, dacă doresc să facă separat, și mai bine, cum doresc ele. Prin urmare, e la îndemâna lor să-și aleagă calea pentru 1 Mai și, în funcție de invitație, voi fi și eu. 

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Etichete:
