Iași: Conferința Internațională – Farming Forward – Practici regenerative. Tendințe și noutăți digitale. Rolul femeilor şi al tinerilor în dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar.

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 14:17

Consulatul Regatului Țărilor de Jos la Iași, în parteneriat cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR), organizează cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale Agri-Food cu tema Farming Forward – Practici regenerative. Tendințe și noutăți digitale. Rolul femeilor şi al tinerilor în dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar”.

 

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan direcțiile actuale de dezvoltare a  sectorului agroalimentar, cu accent pe agricultura regenerativă, inovație și sustenabilitate.

Conferința va avea loc joi, 7 mai 2026, începând cu ora 10:00, la Primăria Municipiului Iași – Sala „Vasile Pogor” și va reuni experți din România și Regatul Țărilor de Jos, fermieri, antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului academic și ai organizațiilor profesionale, oferind un cadru de dialog și schimb de bune practici între actorii relevanți din domeniu.

În contextul provocărilor generate de schimbările climatice, presiunea asupra resurselor naturale și necesitatea adaptării sistemelor de producție, agricultura regenerativă devine o direcție strategică pentru creșterea rezilienței sectorului agroalimentar. În cadrul conferinței vor fi prezentate modele de bune practici din România și Olanda, soluții tehnologice inovatoare și exemple concrete de implementare la nivelul fermelor.

Printre vorbitorii și invitații speciali care  vor fi alături de noi se numără:

  • Amalia Georgescu – Consul Onorific al Țărilor de Jos la Iași
  • Sophie Neve – Consilier Agricol Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România
  • Gabriel Hoha – Director executiv Direcția pentru Agricultură Județeană Iași
  • Alina Crețu – Director executiv FAPPR, Fondator ANFA
  • Cristina Cionga – Director executiv adjunct FAPPR
  • Cristian Stoica – Fermier, Președinte ACCPT Iași
  • Teofil Dascălu – Fondator și Managing Partner Frizon Holding, Preşedinte FAPPR
  • Jolijn Zwart-van Kessel – Innovation Lead Circular Agrifood Foodvalley
  • Harmen Wollerich – VP Europe CropX
  • Cristina Radu – Director Centrul de Cercetare Aplicată FAPPR
  • Tiberiu Dan Stan – Director & Sole Shareholder Evi Blossom SRL
  • Wouter-Jan Schouten – Fondator ReGeNL
  • Thea Gherdan – Co-fondator & CEO Proon-Tech, Fondator AgriAlly
  • André Jurrius – Fermier
  • Adelina Petrache – Administrator Marcoser SRL
  • Eddie Loonstra – Director RH3S
  • Viorica Lăudescu – CSR & Customer Experience Director Carrefour România
  • Malte Höner – Head of Sales CEE/DACH at AgXeed B.V.

Prin această inițiativă, ne propunem să creăm nu doar un spațiu de dialog, ci și o platformă activă de colaborare, în care ideile, experiențele și soluțiile prezentate să contribuie la dezvoltarea unui sector agroalimentar mai sustenabil, mai competitiv și mai bine adaptat provocărilor actuale.

Conferința Farming Forward devine astfel un punct de referință pentru profesioniștii din domeniu, facilitând schimbul de cunoștințe și încurajând parteneriatele care pot genera impact real pe termen lung.

Participarea la conferință este gratuită și se realizează pe bază de înscriere prealabilă în următorul formular de înregistrare: https://forms.gle/KVga9CrrGo8yNjfP7

Detalii despre eveniment,  speakeri și temele abordate sunt disponibile pe evenimentul promovat on-line: https://fb.me/e/6x3HRCTdD

Suceava: Facultatea de Silvicultură a USV realizează un studiu privind comportamentul elanilor
Prim plan joi, 30 aprilie 2026, 15:21

Suceava: Facultatea de Silvicultură a USV realizează un studiu privind comportamentul elanilor

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava (USV) efectuează o cercetare care are ca scop...

Suceava: Facultatea de Silvicultură a USV realizează un studiu privind comportamentul elanilor
Botoşani: Fetiţă de doi ani, muşcată de un câine aflat în lesă lângă stăpânul său
Prim plan joi, 30 aprilie 2026, 15:15

Botoşani: Fetiţă de doi ani, muşcată de un câine aflat în lesă lângă stăpânul său

Un bărbat din municipiul Dorohoi este cercetat penal după ce câinele lui, pe care îl plimba în lesă, a muşcat o fetiţă de doi ani, a...

Botoşani: Fetiţă de doi ani, muşcată de un câine aflat în lesă lângă stăpânul său
UAIC, creștere semnificativă a numărului de burse acordate studenților în semestrul al II-lea
Prim plan joi, 30 aprilie 2026, 15:10

UAIC, creștere semnificativă a numărului de burse acordate studenților în semestrul al II-lea

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) anunță o creștere semnificativă a numărului de burse acordate studenților în...

UAIC, creștere semnificativă a numărului de burse acordate studenților în semestrul al II-lea
„Confesiuni de Catifea” ajunge la Iași – o conferință despre ceea ce nu se vede într-o femeie
Prim plan joi, 30 aprilie 2026, 14:10

„Confesiuni de Catifea” ajunge la Iași – o conferință despre ceea ce nu se vede într-o femeie

Pe 30 aprilie, la Palatul Culturii din Iași, are loc prima ediție a conferinței „Confesiuni de Catifea” – un concept inițiat de soprana...

„Confesiuni de Catifea” ajunge la Iași – o conferință despre ceea ce nu se vede într-o femeie
Prim plan joi, 30 aprilie 2026, 14:09

Copiii din Siret și din localitățile învecinate sunt invitați la un concert interactiv de muzică clasică în cadrul turneului Classic for Kids

Ediția din acest an a proiectului Classic for Kids este în plină desfășurare și ajunge joi, 30 aprilie, la Siret, unde copiii sunt invitați...

Copiii din Siret și din localitățile învecinate sunt invitați la un concert interactiv de muzică clasică în cadrul turneului Classic for Kids
Prim plan joi, 30 aprilie 2026, 14:01

Salvați Copiii România: Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale

Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale în trei spitale din București: Salvați Copiii...

Salvați Copiii România: Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale
Prim plan joi, 30 aprilie 2026, 12:18

Tribunalul Vaslui a dispus înlăturarea din dosarul Nelu Tătaru a actelor de urmărire instrumentate de DGA

Tribunalul Vaslui a decis, joi, excluderea mai multor acte de urmărire penală efectuate de DGA din dosarul în care fostul ministru al...

Tribunalul Vaslui a dispus înlăturarea din dosarul Nelu Tătaru a actelor de urmărire instrumentate de DGA
Prim plan joi, 30 aprilie 2026, 11:32

(AUDIO) Ministerul Educației aprobă planuri-cadru alternative pentru trei licee ieșene

Trei licee din județul Iași vor pilota, din anul școlar viitor, planuri-cadru alternative, alături de alte 29 de unități de învățământ din...

(AUDIO) Ministerul Educației aprobă planuri-cadru alternative pentru trei licee ieșene