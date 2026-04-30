Iași: Conferința Internațională – Farming Forward – Practici regenerative. Tendințe și noutăți digitale. Rolul femeilor şi al tinerilor în dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar.

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 14:17

Consulatul Regatului Țărilor de Jos la Iași, în parteneriat cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR), organizează cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale Agri-Food cu tema „Farming Forward – Practici regenerative. Tendințe și noutăți digitale. Rolul femeilor şi al tinerilor în dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar”.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan direcțiile actuale de dezvoltare a sectorului agroalimentar, cu accent pe agricultura regenerativă, inovație și sustenabilitate.

Conferința va avea loc joi, 7 mai 2026, începând cu ora 10:00, la Primăria Municipiului Iași – Sala „Vasile Pogor” și va reuni experți din România și Regatul Țărilor de Jos, fermieri, antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului academic și ai organizațiilor profesionale, oferind un cadru de dialog și schimb de bune practici între actorii relevanți din domeniu.

În contextul provocărilor generate de schimbările climatice, presiunea asupra resurselor naturale și necesitatea adaptării sistemelor de producție, agricultura regenerativă devine o direcție strategică pentru creșterea rezilienței sectorului agroalimentar. În cadrul conferinței vor fi prezentate modele de bune practici din România și Olanda, soluții tehnologice inovatoare și exemple concrete de implementare la nivelul fermelor.

Printre vorbitorii și invitații speciali care vor fi alături de noi se numără:

Amalia Georgescu – Consul Onorific al Țărilor de Jos la Iași

Sophie Neve – Consilier Agricol Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România

Gabriel Hoha – Director executiv Direcția pentru Agricultură Județeană Iași

Alina Crețu – Director executiv FAPPR, Fondator ANFA

Cristina Cionga – Director executiv adjunct FAPPR

Cristian Stoica – Fermier, Președinte ACCPT Iași

Teofil Dascălu – Fondator și Managing Partner Frizon Holding, Preşedinte FAPPR

Jolijn Zwart-van Kessel – Innovation Lead Circular Agrifood Foodvalley

Harmen Wollerich – VP Europe CropX

Cristina Radu – Director Centrul de Cercetare Aplicată FAPPR

Tiberiu Dan Stan – Director & Sole Shareholder Evi Blossom SRL

Wouter-Jan Schouten – Fondator ReGeNL

Thea Gherdan – Co-fondator & CEO Proon-Tech, Fondator AgriAlly

André Jurrius – Fermier

Adelina Petrache – Administrator Marcoser SRL

Eddie Loonstra – Director RH3S

Viorica Lăudescu – CSR & Customer Experience Director Carrefour România

Malte Höner – Head of Sales CEE/DACH at AgXeed B.V.

Prin această inițiativă, ne propunem să creăm nu doar un spațiu de dialog, ci și o platformă activă de colaborare, în care ideile, experiențele și soluțiile prezentate să contribuie la dezvoltarea unui sector agroalimentar mai sustenabil, mai competitiv și mai bine adaptat provocărilor actuale.

Conferința Farming Forward devine astfel un punct de referință pentru profesioniștii din domeniu, facilitând schimbul de cunoștințe și încurajând parteneriatele care pot genera impact real pe termen lung.

Participarea la conferință este gratuită și se realizează pe bază de înscriere prealabilă în următorul formular de înregistrare: https://forms.gle/KVga9CrrGo8yNjfP7