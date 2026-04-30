UAIC, creștere semnificativă a numărului de burse acordate studenților în semestrul al II-lea

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 15:10

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) anunță o creștere semnificativă a numărului de burse acordate studenților în semestrul al doilea al anului universitar în curs.

Față de 5.898 de burse acordate în semestrul I, în semestrul al II-lea numărul total a ajuns la 7.936 de burse, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 35%. Din perspectivă financiară, valoarea estimată a burselor plătite în semestrul al II-lea depășește 37 de milioane de lei, față de aproximativ 27 de milioane de lei în semestrul I.

Această creștere se datorează participării UAIC la proiectul european „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021–2027. Proiectul a preluat finanțarea burselor sociale pentru toți cei 1.170 de studenți beneficiari din semestrul I și a facilitat creșterea numărului acestora cu 84%, rezultând un total de 2.160 de studenți care primesc bursă socială, în semestrul al II-lea, din fonduri europene.

Astfel, numărul studenților beneficiari de bursă socială la nivelul UAIC s-a dublat în semestrul al II-lea față de semestrul I, crescând de la 1.170 până la 2.348 de studenți, dintre care 2.160 finanțați prin proiectul PEO și 188 din fondul de burse alocat universității.

Pe de altă parte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a putut aloca resurse suplimentare pentru bursele de performanță, numărul beneficiarilor acestei categorii crescând de la 2.368 de studenți în semestrul I la 3.225 de studenți în semestrul al II-lea.

Un rol important în obținerea acestor rezultate l-a avut și efortul susținut al echipelor responsabile din cadrul celor 15 facultăți și al Compartimentului Burse, care au asigurat încărcarea în timp util a documentelor necesare înregistrării grupului țintă în platforma proiectului. Tocmai această implicare promptă și riguroasă a făcut posibilă suplimentarea numărului de burse sociale alocate studenților UAIC în cadrul proiectului PEO.

UAIC demonstrează astfel că o gestionare responsabilă a fondurilor europene poate îndeplini simultan două obiective importante, pe de o parte sprijinirea studenților din medii vulnerabile, iar pe de altă parte recunoașterea excelenței academice. (Comunicat UAIC)

