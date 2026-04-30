Suceava: Facultatea de Silvicultură a USV realizează un studiu privind comportamentul elanilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 15:21

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava (USV) efectuează o cercetare care are ca scop studiul comportamentului elanilor, în cadrul unui proiect pilot unic în România realizat în parteneriat cu Regia Naţională a Pădurilor – RNP Romsilva, prin Administraţia Parcului Natural Vânători – Neamţ, au anunţat, joi, reprezentanţii instituţiei de învăţământ susperior.

Potrivit acestora, proiectul vizează o specie emblematică pentru fauna europeană, elanul, cel mai mare reprezentant al familiei cervidelor, specie dispărută de pe teritoriul României în urmă cu aproximativ 200 de ani. Iniţiativa face parte dintr-un demers amplu de conservare şi reintroducere a speciei în ecosistemele forestiere din ţara noastră.

În cadrul proiectului, patru elani juvenili, trei femele şi un mascul, au fost aduşi recent în Parcul Natural Vânători – Neamţ din rezervaţii situate în Germania, Franţa şi Elveţia.

Activităţile sunt realizate în colaborare cu un consorţiu de organizaţii cu experienţă în conservarea biodiversităţii, din care fac parte, alături de RNP Romsilva, Asociaţia de Ecoturism din România (AER), Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice (ACDB) şi Asociaţia Mioritics (AM).

‘Facultatea de Silvicultură din Suceava are un rol esenţial în derularea proiectului, prin implicarea specialiştilor în cinegetică şi a studenţilor în activităţi de cercetare privind etologia exemplarelor de elan. Studiul se desfăşoară în prima etapă în cadrul unui ţarc de carantină, unde animalele sunt monitorizate timp de 30 de zile. În această perioadă, comportamentul elanilor este observat direct şi înregistrat cu ajutorul camerelor de supraveghere, fiind analizate aspecte precum modul de explorare al spaţiului, comportamentul de hrănire, interacţiunile individuale, perioadele de activitate şi cele de odihnă. După perioada de carantină, exemplarele vor fi transferate într-un ţarc de aclimatizare de dimensiuni mai mari, unde vor continua procesul de adaptare la condiţiile locale. În această etapă, publicul larg va avea posibilitatea de a observa elanii în condiţii de semi-libertate’, au precizat reprezentanţii USV.

Proiectul nu se limitează la studiul comportamentului în captivitate sau semi-libertate, ci urmăreşte un obiectiv pe termen lung: reintroducerea elanului în libertate în ecosistemele forestiere din România. Primele semnale privind revenirea naturală a speciei sunt deja încurajatoare, fiind înregistrate apariţii sporadice în judeţele Botoşani şi Iaşi, iar în decembrie 2025 un exemplar a fost filmat în judeţul Hunedoara.

Prin implicarea în acest contract de cercetare, Facultatea de Silvicultură din Suceava îşi consolidează rolul de centru academic activ în cercetarea aplicată, conservarea biodiversităţii şi formarea noilor generaţii de specialişti în domeniul silviculturii şi al managementului faunei sălbatice. (Agerpres/ FOTO Parcul Natural Vânători Neamț)