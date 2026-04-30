Asociația Surâsul Albastru aduce la Iași „Conferințele Binelui”. Invitați speciali: Grigore Leșe și Nicu Gavriluță

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 15:29

Asociația Asociația Surâsul Albastru anunță lansarea oficială a evenimentului caritabil „Conferințele Binelui”, care va avea loc pe 23 mai 2026, ora 18:00, la Sala Unirii – Ateneul Național din Iași.

Evenimentul, devenit deja un reper al dialogului autentic despre sens, valori și responsabilitate socială, propune la această ediție tema: „Binele ca știință, spiritualitate și sens” – o invitație la reflecție profundă asupra rolului binelui în societatea contemporană.

Ediția de la Iași aduce în fața publicului personalități remarcabile ale spațiului cultural și academic românesc:

Grigore Leșe – artist emblematic al culturii tradiționale românești, cunoscut pentru autenticitatea și profunzimea mesajului său artistic

– artist emblematic al culturii tradiționale românești, cunoscut pentru autenticitatea și profunzimea mesajului său artistic Nicu Gavriluță – profesor universitar, sociolog și autor, recunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul antropologiei și spiritualității

– profesor universitar, sociolog și autor, recunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul antropologiei și spiritualității Carmen Târnoveanu – jurnalist și realizator TV, fondatoarea conceptului „Conferințele Binelui”

Despre eveniment

„Conferințele Binelui” nu este doar un eveniment, ci o experiență care aduce împreună oameni, idei și emoții, într-un spațiu al dialogului autentic. Într-o lume marcată de grabă și fragmentare, conferința propune o pauză de sens – o întâlnire cu valorile care ne definesc ca oameni.

Evenimentul face parte din seria de inițiative dedicate comunității, fiind inclus în agenda unor manifestări culturale de amploare din Iași, contribuind la consolidarea unui dialog între cultură, educație și responsabilitate socială.

„Conferințele Binelui este o formă de responsabilitate față de comunitate. Credem că binele trebuie spus, înțeles și trăit împreună. Prin acest demers, ne dorim să aducem oamenii mai aproape unii de alții și, în același timp, să oferim o șansă reală copiilor care au nevoie de sprijinul nostru”, Cristina Nichita, Președinte Asociația Surâsul Albastru

„Conferințele Binelui” este un eveniment inclus în agenda Romanian Creative Week.

Despre cauza susținută

Fondurile obținute din participarea la eveniment vor susține activitatea Asociației Surâsul Albastru, organizație neguvernamentală cu o experiență de peste 12 ani în furnizarea de servicii dedicate copiilor cu tulburări din spectrul autist.

Asociația Surâsul Albastru oferă anual:

peste 12.000 de ore de terapie ,

, sprijin pentru aproximativ 65 de beneficiari/an ,

, servicii complexe de evaluare și intervenție (psihologică, logopedică, ocupațională, senzorială),

programe de sprijin pentru familii și activități de incluziune socială.

De-a lungul timpului, peste 700 de copii și familiile lor au beneficiat de sprijinul organizației.

Evenimentul este organizat cu sprijinul partenerilor instituționali și culturali, printre care Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași, alături de parteneri media și sponsori care susțin cauza copiilor cu autism.

Participarea la eveniment se face pe bază de bilet/donație, disponibil online accesând link-ul https://m.iabilet.ro/bilete-iasi-conferintele-binelui-124842/?utm_source=TownPage&utm_medium=site&utm_campaign=iasi&utm_term=

Fondurile obținute în urma evenimentului vor fi destinate terapiei copiilor cu autism de la cele două centre de zi ale Asociației Surâsul Albastru.

(Comunicat Asociația Surâsul Albastru)