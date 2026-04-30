(AUDIO) Florin Bucșă este noul subprefect al județului Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 16:36

Florin Bucșă a fost numit, începând de astăzi, subprefect al județului Iași. Acesta este președinte al organizației USR Pașcani și activează în politică de aproximativ opt ani.

Cu ocazia preluării funcției, Bucșă a declarat că prioritățile sale vizează menținerea stabilității la nivelul unităților administrativ-teritoriale și asigurarea unei relații imparțiale cu autoritățile locale.

Florin Bucșă: Pentru mine, această nouă funcție, în primul rând, este o performanță și o recunoaștere a meritelor. Prioritățile sunt să asigur tot ce înseamnă o colaborare foarte bună cu UAT-urile din județul Iași. Noi avem o instituție a prefectului, se ocupă la un nivel de colaborare cu UAT-urile să fie una extraordinară. Nu voi ține parte de un partid politic sau altul, voi fi destul de imparțial și asigur că toți ieșenii și toți cei din județul Iași, inclusiv Pașcani, că eu sunt pășcănean de loc, că vor avea cu toții sprijinul meu în orice demers.

Prefectul județului Iași, Constantin Dolachi, a precizat că noul subprefect va avea atribuții și în domeniul fondului funciar.

Constantin Dolachi: Noul subprefect a fost numit astăzi, se numește Bucșă Florin. Vom împărți atribuțiile în felul următor. Practic, dumnealui se va ocupa de fondul funciar și de o parte din activitatea serviciilor de la permise și pașapoarte. O să vedem cum va decurge, în continuare, alianța și cum va fi votul final pe moțiune.

