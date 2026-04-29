Suceava: Aproximativ 750 milioane de lei din bugetul judeţului au fost direcţionaţi spre dezvoltare

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 16:03

Şoseaua de centură a oraşului Gura Humorului, modernizarea unei părţi din reţeaua de drumuri judeţene şi construcţia Terminalului 3 al Aeroportului ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava sunt principalele obiective de investiţii finanţate prin bugetul pe 2026 al Consiliului Judeţean (CJ), a anunţat, în şedinţa de miercuri, administratorul public al judeţului Suceava, Cezar Ioja.

Potrivit acestuia, bugetul de cheltuieli al judeţului Suceava va fi, în acest an, de 1,18 miliarde de lei, din care suma de 147 de milioane provine din excedentul pentru anul precedent.

Din totalul bugetului, 63,5%, respectiv aproximativ 750 milioane de lei, au fost repartizaţi pentru dezvoltare şi 36,5%, adică 430 de milioane, pentru funcţionarea CJ şi a instituţiilor subordonate.

‘E un buget care, o dată pus în practică, o dată executat, va contribui la dezvoltarea administrativă, economică şi, sper eu, şi socială a judeţului Suceava. Este cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată CJ Suceava’, a precizat Cezar Ioja.

La rândul său, preşedintele CJ, Gheorghe Şoldan, a declarat că bugetul judeţului pe anul în curs este unul ambiţios.

‘E un buget ambiţios. Ne dorim o execuţie cât mai bună a acestui buget’, a afirmat Şoldan. (Agerpres/ FOTO Facebook Consiliul Judetean Suceava)

Dialog între angajatori și studenți la USV Iași: a treia ediție a hubului regional
Fără categorie miercuri, 22 aprilie 2026, 14:38

Dialog între angajatori și studenți la USV Iași: a treia ediție a hubului regional

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași găzduiește astăzi, a treia ediție a unui hub regional de dialog...

Dialog între angajatori și studenți la USV Iași: a treia ediție a hubului regional
Iași: IN MEMORIAM NICOLAE COSTĂCHESCU – 150 de ani de la naștere
Fără categorie marți, 21 aprilie 2026, 06:35

Iași: IN MEMORIAM NICOLAE COSTĂCHESCU – 150 de ani de la naștere

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează vineri, 24 aprilie...

Iași: IN MEMORIAM NICOLAE COSTĂCHESCU – 150 de ani de la naștere
Biroul Politic Naţional al PSD a decis care este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern
Fără categorie luni, 20 aprilie 2026, 12:58

Biroul Politic Naţional al PSD a decis care este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern

„Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este întrebarea la care trebuie să...

Biroul Politic Naţional al PSD a decis care este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern
Bacău: Alertă la Bogdănești – posibilă explozie, persoană prinsă sub dărâmături
Fără categorie luni, 20 aprilie 2026, 12:25

Bacău: Alertă la Bogdănești – posibilă explozie, persoană prinsă sub dărâmături

În această dimineață, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată producerea unei posibile explozii, în comuna Bogdănești,...

Bacău: Alertă la Bogdănești – posibilă explozie, persoană prinsă sub dărâmături
Fără categorie luni, 20 aprilie 2026, 11:26

Iași: Concert la Palat – „Concertmaestro” cu Liviu Prunaru

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Ateneul Național din Iași invită publicul la un nou eveniment sub genericul...

Iași: Concert la Palat – „Concertmaestro” cu Liviu Prunaru
Fără categorie sâmbătă, 4 aprilie 2026, 07:59

MAE: Atenţionare de călătorie pentru Norvegia – COD ROȘU de furtună în regiunile sudice Rogaland şi Agder

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul...

MAE: Atenţionare de călătorie pentru Norvegia – COD ROȘU de furtună în regiunile sudice Rogaland şi Agder
Fără categorie miercuri, 1 aprilie 2026, 11:02

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început preînscrierile online pentru admiterea 2026

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au început preînscrierile online pentru admiterea 2026. Tinerii care intenționează să...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început preînscrierile online pentru admiterea 2026
Fără categorie marți, 31 martie 2026, 11:44

Şeful CNAS: Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil pentru fiecare pacient, începând cu vara acestui an

Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil începând cu vara acestui an, iar fiecare pacient îl poate accesa de pe telefonul mobil, laptop,...

Şeful CNAS: Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil pentru fiecare pacient, începând cu vara acestui an