Suceava: Aproximativ 750 milioane de lei din bugetul judeţului au fost direcţionaţi spre dezvoltare

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 16:03

Şoseaua de centură a oraşului Gura Humorului, modernizarea unei părţi din reţeaua de drumuri judeţene şi construcţia Terminalului 3 al Aeroportului ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava sunt principalele obiective de investiţii finanţate prin bugetul pe 2026 al Consiliului Judeţean (CJ), a anunţat, în şedinţa de miercuri, administratorul public al judeţului Suceava, Cezar Ioja.

Potrivit acestuia, bugetul de cheltuieli al judeţului Suceava va fi, în acest an, de 1,18 miliarde de lei, din care suma de 147 de milioane provine din excedentul pentru anul precedent.

Din totalul bugetului, 63,5%, respectiv aproximativ 750 milioane de lei, au fost repartizaţi pentru dezvoltare şi 36,5%, adică 430 de milioane, pentru funcţionarea CJ şi a instituţiilor subordonate.

‘E un buget care, o dată pus în practică, o dată executat, va contribui la dezvoltarea administrativă, economică şi, sper eu, şi socială a judeţului Suceava. Este cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată CJ Suceava’, a precizat Cezar Ioja.

La rândul său, preşedintele CJ, Gheorghe Şoldan, a declarat că bugetul judeţului pe anul în curs este unul ambiţios.

‘E un buget ambiţios. Ne dorim o execuţie cât mai bună a acestui buget’, a afirmat Şoldan. (Agerpres/ FOTO Facebook Consiliul Judetean Suceava)