Aproape jumătate dintre părinții care muncesc în străinătate nu pot petrece sărbătorile pascale în țară, unde au rămas copiii lor: cei mai mulți copii au rămas în grija bunicilor și a altor rude

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 10:40

”Eu nu voiam să plec. Pentru că eram oricum doar eu cu fata mea și cu bunica. Și încercam să ne descurcăm cum puteam. Și într-o zi am fost cu fetița mea la stomatologie pentru că avea probleme mari cu dinții. Și când mi-a spus cât costă un aparat dentar mi s-au muiat genunchii: nu aveam bani să pot să-i repar copilului meu dinții. Ce mamă sunt eu care nu pot să-mi ajut copilul măcar o dantură mai bună să aibă??! Și am hotărât să plec. Am stat de vorbă cu fetița mea și am decis împreună că o să plec pentru o vreme. Sunt cinci ani de atunci. Este greu pentru amândouă. Chiar dacă vorbim de mai multe ori pe zi, simt că și-ar dori uneori o mamă să o strângă în brațe. Și eu nu sunt acolo. Iar bunica nu e mamă.”

Bucureşti, 7 aprilie 2026 – Aproape jumătate (45%) dintre părinții care lucrează peste graniță nu vor petrece sărbătorile pascale în țară, alături de copiii lor, în vreme ce 38% spun că vor veni acasă pentru Paște, cei mai mulți din cauza banilor, arată datele unei anchete realizate de Salvați Copiii România, în rândul beneficiarilor programului dedicat copiilor cu părinții plecați din țară. Părinții din eșantionul inclus în ultimul studiu al organizației sunt plecați din țară în medie de șase ani, atât mamele cât și tații; mai mult de jumătate dintre părinții cu copii în țară lipsesc o treime din copilăria acestora, în special în perioada vârstei educației primare mici și a preadolescenței. ​Cu cât plecarea are loc mai devreme de la momentul nașterii copilului, cu atât este mai mare probabilitatea ca durata comportamentului migratoriu al părintelui (numărul de ani) să fie mai lungă, iar probabilitatea refacerii legăturilor părinte–copil scade, arată datele amplei cercetări sociologice derulate de Salvați Copiii România în a doua jumătate a anului 2025.​

Date relevante din anchetă:

13% dintre tații care lucrează în străinătate și 24% dintre mame sunt unici întreținători ai familiei.

22% dintre părinți au plecat împreună cu celălalt părinte al copilului, respectiv 11% dintre tați și 37% dintre mame se află în această situație. ​

72% dintre tații plecați își lasă copii în grija partenerei de viață (de cele mai multe ori mama copiilor). Prin comparație, doar 37% dintre femei își lasă copiii în grija partenerului de viață, majoritatea (62%) lăsându-și copiii în grija bunicilor. De asemenea femeile se bazează pe rude într-o proporție de două ori mai mare decât bărbații: 14% în cazul femeilor, respectiv 6% în cazul bărbaților.

Principalele motive ale migrației sunt salariile mici comparativ cu nevoile și proiectele de viață ale familiei. Singura diferență semnificativă între femei și bărbați este ponderea dublă în rândul femeilor (10% vs. 5% în rândul bărbaților) a acelor care declară că nu și-au găsit loc de muncă în România, ceea ce evidențiază nevoia de locuri de muncă pentru femeile cu educație medie și elementară.

Organizația Salvați Copiii România extinde programul de suport pentru copiii rămași singuri acasă în urma migrației economice a părinților, program care a oferit sprijin pentru 30.000 de copii şi adulţi, dintre care 5.400 doar cu sprijinul Pepco România, prin oferirea de suport copiilor și părinților/reprezentanților acestora și activităţi de conectare părinţi – copii, derulate atât în centrele locale Salvaţi Copiii, cât şi în peste 80 de şcoli partenere.

Astfel, copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate împreună cu părinţii lor şi persoanele în grija cărora au rămas din șase judeţe – Suceava, Iași, Vaslui, Mureș, Hunedoara și Dâmbovița – vor fi integrați în programe complexe de sprijin psiho-socio-educațional, cu sprijinul Pepco România. Totodată, în cadrul acestui program este continuată şi campania de conștientizare a importanței timpului de calitate părinte-copil, sub egida mesajului „Împreună totul este mai bine!”, prin dezvoltarea de materiale cu activităţi specifice şi recomandări, organizarea de activităţi de conectare părinţi/persoane în grija cărora au rămas copiii – copii, de caravane de informare şi consiliere în mediul rural, de workshopuri pentru cadre didactice pentru stimularea preluării modelelor de activităţi în cât mai multe şcoli.

Conform studiului realizat de Salvați Copiii în a doua parte a anului 2025, în rândul părinților care lucrează în străinătate în șapte țări europene – Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Franța, Austria și Belgia – și ai căror copii cu vârste între 0 și 17 ani sunt în România, chiar dacă majoritatea copiilor comunică zilnic cu părinții lor, 17% dintre copii vorbesc cu părinții o dată la două-trei zile sau chiar mai rar.

Studiul evidențiază că 24% dintre părinți consideră că relația cu copilul lor s-a răcit foarte mult de la plecarea în străinătate, iar timpul petrecut împreună este perceput drept principala lipsă resimțită de copii (59% dintre părinți). În aproape jumătate dintre cazuri, părinții observă că copiii lor sunt retrași (49%), temători (46%) sau indiferenți (43%), iar 21% dintre copii manifestă agresivitate. În 19% din situații, copiii prezintă simultan toate aceste comportamente negative.

În ciuda acestor semne de distanțare emoțională, doar 9% dintre părinți raportează că copilul a beneficiat de suportul unui psiholog de la plecarea lor în străinătate.

Majoritatea părinților cu copii în școală (59%) declară că NU sunt în contact direct cu școala copiilor lor. Contactul este mai frecvent în cazul mamelor plecate (65%) decât al taților (22%) și crește odată cu vârsta copilului: de la 35% pentru copiii de ciclu primar, la 48% în gimnaziu și 50% în liceu.

Datele colectate arată și profilul respondenților: 51% au studii liceale, 32% au maxim 10 clase, iar 18% studii universitare; 58% sunt tați și 42% mame; 37% provin din mediul urban și 63% din mediul rural.

Pentru a sprijini părinții în menținerea legăturii emoționale cu copiii, Salvați Copiii va continua campania de conștientizare a importanței comunicării și a timpului de calitate petrecut împreună, începând cu perioada sărbătorilor de Paște. Părinții și aparținătorii vor fi îndrumați către activități de conectare specifice, fie de la distanță, fie directe, inspirate din materialele campaniei. În plus, peste 40 de școli partenere vor stimula realizarea unor astfel de activități, contribuind la întărirea relației dintre copii și părinți chiar și pe perioada în care aceștia sunt plecați în străinătate.

„Unul dintre cele mai ample și complexe fenomene sociale ale României în ultimele decenii, copiii rămași acasă în grija rudelor, pentru că părinții lor sunt nevoiți să muncească în alte țări, devine tot mai dramatic pe măsură ce distanța fizică lasă semne psiho-emoționale tot mai adânci. Mai ales în perioadele din an de sărbătoare și vacanță, copiii resimt acut absența părintelui plecat. De aceea este importantă menținerea comunicării și prezența în viața copilului, chiar și acolo unde distanța nu permite o prezență fizică”, spune Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

“Fenomenul copiilor rămași în țară, în urma migrației economice a părinților, este unul dintre cele mai dureroase fenomene ale României, cu consecințe care afectează deopotrivă copiii și părinții, dar și societatea în ansamblul ei. E nevoie să înțelegem palierele acestui fenomen și să intervenim prin programe sociale integrate, așa cum o face Salvați Copiii România, pentru a menține legătura dintre părinte și copil, în pofida distanței fizice, și pentru a putea da copilului care rămâne în țară, în grija rudelor, sentimentul de normalitate și securitatea de care are atâta nevoie, în toate etapele de dezvoltare”, spune Raul Ciungu-Iordate, Country Manager Pepco România.

Servicii ale organizaţiei Salvaţi Copiii destinate protecției copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate

Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate a făcut necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010.

În centrele de zi destinate acestor copii, echipele interdisciplinare formate din psihologi, asistenţi sociali şi cadre didactice oferă servicii de consiliere psihologică şi socială, activităţi de suport şcolar şi activităţi de socializare pentru copii, precum şi activităţi de educaţie parentală, consiliere socială şi îndrumare juridică pentru adulţi.

Programul este derulat în prezent în Bucureşti şi 12 judeţe: Argeş, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea.

Peste 140.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinților îl are asupra copiilor rămași acasă, respectiv la obligațiile ce le revin părinților la părăsirea țării. Mai mult decât atât, în urma eforturilor Salvați Copiii, Legea Copilului include în prezent prevederi specifice privind protecția legală a acestor copii, prevederi care au fost îmbunătățite în 2022.

Persoană de contact: Anca Stamin, Director Programe Organizația Salvați Copiii, anca.stamin@salvaticopiii.ro