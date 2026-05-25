Echipa SFR caută voluntari pentru ediția a 17-a

Publicat de Andreea Drilea, 25 mai 2026, 11:46

Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR) ajunge anul acesta la cea de-a 17-a ediție și, ca în fiecare an, deschide ușile pentru cei care vor să fie mai mult decât simpli spectatori. Dacă vrei să trăiești festivalul din interior, înscrierile pentru voluntari sunt deschise în perioada 20 mai – 25 iunie 2026.

Fie că ești la primul tău voluntariat sau ai deja experiență, SFR îți oferă un cadru real în care înveți, contribui și te dezvolți alături de o echipă cu experiență în Logistică, Tehnic, PR & Comunicare, Invitați, Foto-Video sau Contabilitate. De-a lungul edițiilor, zeci de tineri din Iași au descoperit aici ce înseamnă să organizezi un eveniment și cum este să faci parte dintr-o echipă.

Cum te poți înscrie:

Trimite CV-ul tău și un scurt mesaj de prezentare la adresa voluntari@festivalsfr.ro, în perioada 20 mai-25 iunie 2026.

Poți aplica dacă:

ai minimum 16 ani;

locuiești în Iași în cele două săptămâni dinaintea festivalului și pe durata lui;

îți plac evenimentele culturale și lucrul în echipă.

Beneficii dacă VoluntarEști:

La festival: acces gratuit la toate evenimentele și șansa de a ajunge față în față cu actorul sau regizorul tău preferat;

Kit-ul tău: tricou, ecuson și materiale-surpriză oferite de parteneri + certificat de voluntariat #SFR;

Pe tot parcursul festivalului: masă, gustări, apă și suc, plus transport gratuit cu mijloacele de transport în comun;

Pe termen lung: relații cu oameni faini, voluntari, membri din echipă și invitați; posibilitatea de a te alătura echipei Asociației Studenților Jurnaliști și, la următoarea ediție, de a face parte chiar din echipa de organizare SFR;

Și mai presus de toate: o experiență intensă, cu rezultate reale asupra parcursului tău personal și profesional.

Ce spun voluntarii de la ediția de anul trecut:

Ioana Mihaela Enuță: „Pentru mine, experiența SFR a însemnat eficiență, înțelegere și pasiune. A fost un voluntariat de neuitat, ce a reușit să îmi aducă zâmbetul pe buze și din care am avut multe de învățat. Echipa PR a fost mereu cooperativă, deschisă la idei noi și întotdeauna entuziasmată, ceea ce m-a ajutat sa mă integrez cu rapiditate.”

Ionuț Ispir: „SFR a însemnat mai mult decât filme, a însemnat oameni, prietenii de lungă durată formate în pauzele de masă, amintiri unice și task-uri spontane care au făcut fiecare zi specială.”

Alexia Stirbu: „Experiența ca voluntar la SFR a însemnat oameni faini și treabă cu sens, având șansa să observ cum tot efortul prinde, treptat, contur. Oricât de solicitantă ar fi Logistica, a trăi pe propria piele munca depusă pentru a ajunge de la before la after, în cadrul unui festival atât de mare precum SFR, dă naștere unui sens aparte. Dacă te gândești să te înscrii, consider this your sign.”

Ivona Ecaterina Hrib: „Anul trecut am participat ca voluntar în echipa mobilă a departamentului de logistică de la SFR 16. Decizia aceasta s-a dovedit a rezista cu excelență în timp (deși, la început, mi se părea mai interesantă munca prietenilor mei stabiliți pe anumite locații) și aș repeta-o oricând. Am putut participa la evenimente din tot Iașul și am lucrat cu oameni deosebiți din diverse domenii. Sper ca și anul acesta să intru în echipa mobilă pentru că este, după părerea mea, cea mai completă experiență a festivalului pe care o poate avea un voluntar.”

Maria-Elena Irofte: „Experiența SFR a fost una foarte plăcută, iar festivalul a devenit unul drag mie. Am întâlnit mulți oameni faini care au făcut atmosfera de festival și mai caldă, oameni cu care țin legătura și acum. Sper să particip la cât mai multe ediții ale festivalului.”

Apostol Maria: „SFR a fost unul dintre cele mai faine voluntariate. Mi-a plăcut mult echipa și atmosfera, toți au fost foarte deschiși și m-am simțit bine din prima. Am rămas cu multe amintiri frumoase și cu prieteni noi. A fost o experiență foarte tare și mă bucur mult că am făcut parte din ea.”

Tudor Brumă: „Nu a fost prima mea experiență cu departamentul dedicat invitaților din cadrul SFR, întrucât am revenit după un an de pauză ca voluntar al aceluiași departament. Ca să fiu succint și sincer, aș recomanda oricui experiența aceasta, am cunoscut oameni frumoși la suflet și pasionați de ceea ce fac, iar organizatorii festivalului s-au ocupat ca voluntarii să se simtă cât mai bine posibil. Haideți la SFR 17 și veți vedea și voi cum este să fii sub lumina reflectorului de voluntar!”

Lupu Larisa: „Voluntariatul la SFR în departamentul de Invitați a fost despre magia de a fi aproape de oamenii care dau viață filmului. Am învățat că micile detalii, o primire caldă și un zâmbet pot transforma orice moment într-o amintire frumoasă. A fost o experiență de neuitat, plină de emoție și am descoperit o echipă cu adevărat specială.”

Letiția Antohi: „SFR a devenit o tradiție. Experiența mea de doi ani în Departamentul de Logistică a fost una plăcută, cu ocazia căreia am descoperit ceea ce îmi place să fac cu adevărat. Pentru prima dată, anul acesta am făcut parte din Departamentul de Invitați, un loc unde mi-am întrecut limitele, am ieșit din zona de confort, am greșit, dar am și învățat. SFR este un loc sigur, bine coordonat și primitor, de aceea recomand această experiență pentru oricine este pasionat de cultura românească sau își dorește să cunoască oameni noi, să își creeze legături strânse și să dezvolte prietenii, cu care vor rămâne pe viață. Abia aștept să ne revedem la SFR 17.”

Nadine Hriscu: „Voluntariatul la SFR în cadrul departamentului de invitați a fost despre a cunoaște oameni minunați cu care nu știu dacă aș fi avut norocul de a interacționa în alte circumstanțe. Sunt foarte recunoscătoare pentru experiențele trăite, iar ceea ce pot spune cu sinceritate este că SFR nu este doar un voluntariat, ci este un loc de unde rămâi cu prietenii de durată.”

Află mai multe detalii despre festival și noutățile ediției de anul acesta pe

Facebook SFR și pe www.festivalsfr.ro.

