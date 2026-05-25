„Am fost și eu cândva acolo”, spectacol de dans contemporan cu premiera la Suceava

Publicat de Andreea Drilea, 25 mai 2026, 11:34





Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava aduce săptămâna aceasta în atenția publicului premiera unui spectacol coregrafic, o formă de expresie artistică al cărei limbaj nartiv folosește coduri unice ale mișcării corporale. Am fost și eu cândva acolo este un spectacol de dans contemporan semnat de Georgiana Constantinescu, reprezentând lucrarea practică de licență realizată în cadrul programului de studii Coregrafie al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Spectacolul pornește de la imaginea vieții care se derulează, înainte de final, ca o succesiune de cadre esențiale. Într-un spațiu aflat la granița dintre memorie și dispariție, trecutul revine fragmentar, prin chipuri, gesturi, relații și emoții care au modelat existența unui om. Mișcarea devine un limbaj al rememorării, în care timpul se comprimă, se fracturează și se reconfigurează scenic. Fiecare secvență deschide o urmă afectivă, un loc interior în care ceea ce a trecut continuă să pulseze.

Între ceea ce am fost, ceea ce am pierdut și ceea ce rămâne din noi, spectacolul ridică o întrebare simplă și neliniștitoare: Dacă ai privi înapoi pentru ultima oară, unde te-ai întoarce?

Echipa artistică:

Regia și coregrafia: Georgiana Constantinescu

Consultant regie: Daniel Bucur

Scenografie: Andreea Carina Vasile

Voce: Clara Popadiuc

Video: Mihai Nistor

Realizare costume: Jeni Stănilă

Distribuția: Georgiana Constantinescu, Emilian Costin, Mădălina Glodeanu, Darius Onălău, Ariiana Alerhush, Tudor Mancaș, Andrada Costin, Ștefan Tucaliuc, Gabriela Toma, Nicole Bădoi.

Profesor coordonator: Lector. univ. dr. Sandra Elizabeth Mavhima

Premiera spectacolului Am fost și eu cândva acolo este programată sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Intarea este liberă în limita locurilor disponibile și doar în baza unei rezervări făcute pe platforma https://bilet.ro/…/am-fost-si-eu-candva-acolo-18307-59451

