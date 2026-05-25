#StareaEducației (INTERVIU) Iașiul are din nou reprezentant la Olimpiada Internațională de Biologie după 12 ani. O elevă de la Colegiul Național în lotul restrâns al României la această competiție. Prof. Ioana Bohotineanu: ”Pregătirea pentru performanță înseamnă pasiune, răbdare și studiu dus câteodată la extrem.” Iasmina Huțupașu: ”Pentru mine, Biologia nu este o obligație, este o oportunitate.”

Publicat de andreeadaraban, 25 mai 2026, 11:27

Performanța autentică nu apare peste noapte. În spatele fiecărui rezultat remarcabil se află ani de muncă, disciplină, curiozitate și profesori care știu să transforme potențialul unui elev într-o adevărată vocație. Un astfel de exemplu vine anul acesta de la Iași, unde Iasmina Ioana Huțupașu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Iași, s-a calificat de pe primul loc în lotul restrâns al României pentru Olimpiada Internațională de Biologie, competiție ce va avea loc în luna iulie, la Vilnius. Este o performanță pe care județul Iași nu a mai avut-o de 12 ani.

Parcursul său este strâns legat de sprijinul și îndrumarea profesoarei Ioana Bohotineanu, care vorbește despre performanță ca despre un proces construit în timp, prin pasiune și perseverență. „În primul și în primul rând implică pasiune, răbdare, studiu individual dus câteodată la extrem, pentru că este foarte, foarte multă materie”, a explicat în emisiunea Starea Educației, profesoara Ioana Bohotineanu, subliniind că performanța de nivel internațional înseamnă mult mai mult decât talent. „Ore petrecute în laborator, atât în laboratorul școlii cât și în laboratoarele universităților, dacă este cazul. Și, evident, implică o susținere atât din partea familiei cât și a școlii.”

Pentru Iasmina, pasiunea pentru Biologie s-a conturat încă din clasa a IX-a, odată cu primele participări la olimpiadă. „Totul a început în clasa a IX-a, atunci am mers prima dată la Olimpiada de Biologie (…) și în liceu mi s-a activat această pasiune pentru Biologie”, povestește eleva.

Drumul nu a fost lipsit de obstacole. În clasa a X-a nu a reușit să ajungă în lotul lărgit, însă experiența a devenit o motivație pentru anii următori. Totuși, perioada respectivă a avut un rol esențial în formarea sa, lucru remarcat și de profesoara sa: „Cred că acea clasă a X-a, în care ea a învățat enorm și s-a pregătit enorm, a contat foarte mult.”

În clasa a XI-a, lucrurile s-au schimbat. Contactul cu Fiziologia animală și experiența lotului lărgit au făcut ca Biologia să devină mai mult decât o disciplină de studiu. „A fost o experiență care mi-a plăcut enorm, pentru că erau lucruri extrem de interesante, care ne erau prezentate într-un stil diferit față de cel clasic”, spune Iasmina despre pregătirea de la lot. „Se punea foarte mult accent pe gândirea aceasta liberă (…) cum ai gândi tu dacă ar fi să descoperi acel lucru prima oară.”

Anul acesta, Iasmina a reușit să se califice prima atât în lotul lărgit, cât și în lotul restrâns al României. Selecția a fost una extrem de dificilă, din 20 de elevi ajunși în lotul lărgit, doar patru au obținut dreptul de a reprezenta România la Olimpiada Internațională. „Practic, barajul este o probă de 3 ore. Anul acesta, subiectul de baraj a avut 55 de pagini”, povestește Iasmina. Spre deosebire de etapele clasice ale olimpiadei, accentul nu cade exclusiv pe memorare, ci pe raționament și gândire critică. „La lot trebuie să gândești tu anumite probleme de rațiune biologică, biostatistică.”

Pentru profesoara Ioana Bohotineanu, succesul Iasminei vine și din felul în care aceasta înțelege Biologia. „Nu e un copil care să învețe pe de rost. Zona ei de confort înseamnă interpretare, analiză, problematizare, gândire critică.”

În spatele acestor rezultate există însă și un efort zilnic impresionant. Iasmina descrie perioadele de pregătire pentru olimpiadă ca pe un maraton al disciplinei și al consecvenței. „Mă apucam dimineața să învăț și învățam cam toată ziua. Contează să-ți menții disciplina și să ai un ritm destul de constant în a învăța.”

Totuși, eleva spune că studiul nu era perceput ca o obligație, ci ca o oportunitate: „Pentru mine era o oportunitate. Faptul că nu mai trebuia să învăț la alte materii, să fac doar Biologie.”

Profesoara Ioana Bohotineanu vorbește cu sinceritate despre alegerea carierei didactice și despre satisfacția de a lucra cu elevi excepționali. „Cred că este onorant pentru mine să găsesc astfel de elevi”, spune aceasta. „Curiozitatea și disciplina cu care lucrează, alături de pasiune, s-au împletit atât de bine în acest rezultat.”

Deși pasiunea pentru Biologie ar fi putut să o conducă și spre cercetare sau cariera didactică, Iasmina și-a ales deja drumul, dorește să urmeze Facultatea de Medicină. Va studia la Universitatea „Carol Davila” din București, unde a fost admisă datorită premiilor obținute la olimpiadă. „Simt că acolo aș avea cele mai multe de oferit”, spune ea despre alegerea făcută. „Poate o să reușesc să fac și ceva cercetare pe lângă Medicină.”

Redăm, mai jos, interviul integral:

Andreea Daraban: Iată, Iasmina s-a calificat, de pe locul întâi, în lotul restrâns al României la etapa internațională a Olimpiadei de Biologie, ce se va desfășura anul acesta la Vilnius, în luna iulie, o performanță pe care județul Iași nu a mai avut-o de cel puțin 12 ani, așa este, doamna profesoară?

Ioana Bohotineanu: Cred, sper să nu mă înșel, dar acum 12 ani eleva mea, Constantin Teodora Alexandra, a fost la Olimpiada Internațională în Indonezia, în Bali, unde a obținut medalie de bronz. Numai că eu, atunci, reprezentam Colegiul ”Emil Racoviță”, acum reprezint Colegiul Național Iași.

Andreea Daraban: Iasmina, parcursul tău, anul acesta, a fost unul fulminant, am putea spune. De când te pregătești pentru acest moment și cum ai descoperit pasiunea pentru Biologie?

Iasmina Huțupașu: Totul a început în clasa a IX-a , atunci am mers prima dată la Olimpiada de Biologie, pentru că atunci exista olimpiadă la această disciplină doar pentru liceu și în liceu mi s-a activat această pasiune pentru Biologie. În clasa a IX-a am mers atât la Olimpiada de Bilogie cât și la cea de Chimie. Atunci am luat mențiunea la etapa națională la Biologie și un premiu special la Chimie. În clasa a X-a ținteam foarte mult lotul lărgit, la Biologie, pentru că asta îmi doream să ajung și eu la etapa internațională, dar era ceva foarte departe atunci pentru mine, iar în clasa a X-a nu am avut un traseu atât de bun.

Andreea Daraban: Nu ai reușit să te califici în lotul lărgit, dar traseul a fost foarte bun. Și rezultatele au fost foarte bune, faptul că ai ajuns la o etapă națională a acestei competiții nu este de neglijat.

Iasmina Huțupașu: Da, nu știu, cumva în clasa a X-a am avut o experiență mai neplăcută, ca să spun așa. În clasa a XI-a, unde era materia cea mai frumoasă pentru Medicină, practic, atunci cred că mi-a plăcut cel mai mult. Oricum eu sunt pasionată de Biologie, dar în clasa a XI-a am făcut Fiziologie animală din nou, parcă totul era nou și asta îmi plăcea foarte mult. Și în clasa a XI-a am reușit să mă calific în lotul lărgit și am luat și premiul al II-lea la etapa națională. A fost o experiență care mi-a plăcut enorm, pentru că erau lucruri extrem de interesante, care ne erau prezentate într-un stil diferit față de cel clasic, din sistem. Făceam orele la lot, cu profesori de la universitate, nu știu, erau alte materii și le înțelegeam altfel și aveam altă viziune și era pentru prima oară când aveam o astfel de experiență în cadrul lotului. Anul acesta la etapa națională am luat premiul al II-lea. În clasa a XII-a se studiază Genetică, îmi place foarte mult Genetica și la lotul lărgit m-am calificat tot prima, iar la lotul restrâns am reușit din nou să mă calific prima.

Andreea Daraban: Așadar, iată, ți-ai atins visul. Pe parcursul liceului ți-ai dorit foarte mult să ajungi în acest punct, iar finalul liceului îți oferă această satisfacție. După etapa națională, spuneai că ai fost selectată pentru a susține acest baraj și ai intrat în lotul lărgit și apoi în lotul restrâns. Cum a fost această experiență?

Iasmina Huțupașu: Eu încă nu am fost la Cluj Napoca, pentru pregătirea de lot restrâns, pentru că barajul a fost de curând, deci pot să vă povestesc despre cum a fost la lotul lărgit. Practic am avut două săptămâni de pregătire destul de intensă la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, în care am făcut toate materiile, practic toate subdomeniile care intră în Biologie, cum ar fi, Genetică, Manipulare genetică, Ecologie, Etologie, Fiziologie animală, Microbiologie, Fiziologia plantelor, Anatomia plantelor, foarte multă Biochimie, Biologie moleculară, etc. Am făcut practic de toate și în astea două săptămâni aveam ore de dimineața până seara. A fost foarte frumos, adică a fost totul interactiv și s-a pus foarte mult accent pe gândirea aceasta liberă mai mult, adică cum ai gândi tu dacă ar fi să descoperi acel lucru prima oară. Cumva să gândești ca un cercetător, cam acolo se duce toată faza asta cu Olimpiada Internațională. Și asta este și frumusețea pentru că la ațională se pune mai mult accent pe memorie, să știi multe lucruri, să le cunoști, dar la lot e diferit pentru că la lot trebuie să gândești tu anumite probleme de rațiune Biologică, Biostatistică.

Andreea Daraban: Și la final se dă un test, o testare pentru a intra în lotul restrâns.

Iasmina Huțupașu: Da.

Andreea Daraban: Câți elevi ați fost acolo, în lotul lărgit, câți competitori?

Iasmina Huțupașu: În lotul lărgit se califică 20, iar în lotul restrâns trec doar 4, primii 4. Practic, barajul este o probă de 3 ore. Anul acesta, subiectul de baraj a avut 55 de pagini. A fost foarte mult.

Andreea Daraban: Un test grilă?

Iasmina Huțupașu: Nu e chiar grilă, practic avem foarte mulți itemi pentru fiecare submaterie pe care am menționat-o și sunt foarte multe grafice, multe afirmații și trebuie să spui dacă e adevărat sau fals. Se dă punctaj diferențiat, în sensul în care dacă la un articol de cercetare, asta înseamnă o problemă, pui toate afirmațiile adevărate primești un punct, dacă pui doar 3 primești 0,5, dacă pui 2 primești 0,2 și dacă pui 1 nu primești nimic. Practic e destul de greu să faci puncte, mai ales anul acesta au fost cele mai multe pagini la subiect, anul trecut au fost 39.

Andreea Daraban: Este o selecție extrem de dură, cea pentru a ajunge în acest lot restrâns. Patru elevi din România vor reprezenta țara în Lituania, în luna iulie, între care și Iasmina. Doamna profesoară, ce presupune, concret, pregătirea pentru performanță la nivel internațional, având în vedere că aveți o astfel de experiență?

Ioana Bohotineanu: La nivel internațional presupune, în primul rând, experiența dobândită în toți anii de liceu. Și mă gândesc și la fosta mea elevă, Teodora Constantin, care a început la fel ca și Iasmina, tot din clasa a IX-a, să meargă la Olimpiada de Biologie. Prin calificări succesive, aș spune chiar foarte asemănătoare cu parcursul Iasminei, de aceea nu de puține ori am comparat-o pe Iasmina cu Teodora. În primul și în primul rând implică pasiune, răbdare, studiu individual dus câteodată la extrem, pentru că este foarte, foarte multă materie, ore petrecute în laborator, atât în laboratorul școlii cât și în laboratoarele universităților, dacă este cazul. În alte laboratoare pentru anumite probe practice, care nu se pot desfășura în școli sau, mă rog, nici măcar la unele universități. Și, evident, cum să zic, implică o susținere atât din partea familiei cât și a școlii pentru că altfel nu se poate.

Andreea Daraban: La etapa internațională, înțeleg că va fi atât o probă scrisă cât și una practică.

Ioana Bohotineanu: Sunt patru probe practice și două probe teoretice. De asta urmează pregătirea, pentru lotul restrâns, a celor patru copii. Cred că vor sta o săptămână. La Teodora, acum 12 ani, a fost pregătirea lotului restrâns la București. Anul acesta va fi la UBB Cluj. Sunt tehnici de lucru care nu se pot desfășura într-un laborator școlar.

Andreea Daraban: Cum poate ajunge un copil la o astfel de performanță? Este vorba de talent? De disciplină? Ce implică?

Ioana Bohotineanu: În primul și în primul rând, doar un copil pasionat poate să ajungă. Care să-și dorească să continue drumul, indiferent de rezultat. Iar Iasmina chiar este un bun exemplu în acest caz. Vorbea despre clasa a X-a, că nu a obținut rezultatul pe care și l-a dorit ea. Dar eu cred că acea clasă a X-a, în care ea a învățat enorm și s-a pregătit enorm, pentru că este un copil curios, a contat foarte mult. Eu am avut șansa să o cunosc în clasa a IX-a. Nu am avut-o elevă în gimnaziu. Dar curiozitatea și în același timp disciplina cu care lucrează, alături de pasiune, s-au împletit atât de bine în acest rezultat deloc modest. Ea este o persoană extrem de modestă, nu face caz de acest rezultat, dar este într-adevăr o mare realizare.

Andreea Daraban: Ce înseamnă pentru un profesor să pregătească un elev pentru performanță într-un sistem care, iată, de multe ori nu recompensează suficient nici profesorii, nici elevii?

Ioana Bohotineanu: Știți, eu când am intrat în învățământ și m-am hotărât să devin profesor, bunica mea, fiind și ea profesoară, mi-a spus, știi, dacă ai să fii profesor, ai să fii săracă toată viața. Și eu i-am răspuns atunci, aveam vârsta Iasminei, i- am răspuns că eu asta vreau să fac. Fusesem și eu olimpica națională la Biologie, atunci nu exista lotul restrâns, și puteam să intru la Facultatea de Medicină fără admitere, ceea ce era, ce să zic, foarte ușor, din perspectiva unui adolescent de 18 ani.

Andreea Daraban: Și examenele acum ceva vreme erau complicate.

Ioana Bohotineanu: Exact, erau foarte grele. Dar eu am continuat să visez și mi-a urmat visul, practic, să fiu profesor. Cred că este onorant pentru mine să găsesc astfel de elevi. Și pot să spun că am fost privilegiată că mi s-a distribuit această clasă, a IX-a B cum era atunci, profil Matematică- Informatică. Poate nu este întâmplător că și Teodora Constantin era tot la profil Matematică-Informatică. Oricum, pentru a ajunge la etapa internațională, trebuie să știi Matematică, trebuie să fii bun și la Matematică, trebuie să știi să faci foarte bine corelații între discipline, ceea ce Iasmina face foarte bine. E nevoie să știi și chimie. Ei îi și place raționamentul și, în același timp, înțelegerea tuturor proceselor și fenomenelor. Nu e un copil care să învețe pe de rost. Atunci când a avut nevoie să memoreze anumite date, anumite pagini, eu știu, anumite concepte, nu era, să zicem, în zona ei de confort. Zona ei de confort înseamnă interpretare, analiză, problematizare, gândire critică și așa mai departe.

Andreea Daraban: Cum vedeți interesul elevilor pentru biologie în ultimii ani? A crescut? S-a schimbat?

Ioana Bohotineanu: Nu știu, poate că eu sunt și privilegiată de faptul că predau la Colegiul Național Iași, că am predat la colegiul pe care l-am și absolvit, adică la Colegiu ”Emil Racoviță” din Iași. Eu cred că găsești copii pasionați de ceea ce înseamnă studiul Biologiei. Cred că sunt mai mult copii interesați pentru a reuși la Medicină, care, trebuie să spun, a devenit o modă. Adică nu toți copiii care dau la Medicină sunt neapărat pasionați de Biologie. Nu toți copiii care dau la Medicină înțeleg procesele, fenomenele, operează ușor conceptele biologice. Asta cred că poate să spună și un profesor din învățământul superior, dar eu sunt convinsă că mai poți găsi copiii cu adevărat pasionați.

Andreea Daraban: Din anul școlar următor avem planuri cadru noi, programe școlare noi. Modificările aduse prin aceste noi planuri cadru vin în întâmpinarea nevoilor elevilor, pentru disciplina Biologie, evident.

Ioana Bohotineanu: Nu știu ce să zic, adică numărul de ore a scăzut pe alocuri, la anumite specializări, la Matematică- Informatică, de exemplu.

Andreea Daraban: Câte ore vor avea?

Ioana Bohotineanu: Două, dacă vom propune și un opțional și probabil că elevii vor alege, pentru că ei, în general, aleg aceste opționale de Biologie. Dar nu știu dacă un număr mai mare de ore ar rezolva sau ar crește interesul copiilor pentru Biologie.

Andreea Daraban: Problema poate, uneori, ține mai mult de modul în care este predată disciplina?

Ioana Bohotineanu: Eu sunt convinsă că trebuie să existe acea chimie între profesor și elev. Cred că foarte, foarte mult contează relația care se stabilește între elev și profesor, pentru că pregătirea pentru astfel de competiții nu se face exclusiv în orele de curs. Există ore de muncă în spate, mai ales ale elevului, de studiu individual, care evident este supervizat de către profesor. Dar la ora de clasă nu poți să faci decât să pui niște baze, care ulterior trebuie să fie consolidate în adevăratul sens al cuvântului.

Andreea Daraban: Iasmina, cum arată o zi în care tu te pregătești pentru etapa națională, pentru etapa județeană, pentru că sunt importante și acestea pentru a ajunge până la lotul restrâns și așa mai departe?

Iasmina Huțupașu: De exemplu, pentru Olimpiada națională, unde e mai mult de memorat, de obicei mă apucam dimineața să învăț și învățam cam toată ziua. Ore în șir, cu pauze, pentru că pauzele sunt foarte importante, dar practic toată ziua studiam, cam acolo ținteam cel puțin. Nu în fiecare zi am reușit să învăț atât de mult cât mi-aș fi dorit, dar contează să-ți menții disciplina și să ai un ritm destul de constant în a învăța. Adică eu nu mă apucam cu două săptămâni înainte de Națională să învăț. Învățam fix după județeană pentru națională, de exemplu.

Andreea Daraban: Cred vorbim și despre o învățare pe parcurs. Pentru că nu cred că poți ajunge nici măcar la etapa județeană dacă nu ai constanță în studiu.

Iasmina Huțupașu Da, asta contează foarte mult. Și practic, da, voiam să învăț cât mai mult, dar nu era neapărat o obligație. Adică, pentru mine, era o oportunitate. Faptul că nu mai trebuia să învăț la alte materii, să fac doar Biologie. (râde)

Andreea Daraban: Pe viitor, deja ai ales să studiezi Medicina la București, la Universitatea ”Carol Davila”. Înțeleg că nu mai dai examen de admitere.

Iasmina Huțupașu: Da, nu mai dau examen, pentru că am luat premii la națională. Universitatea din București acceptă elevii cu premii, acceptă premiile 1, 2 și 3 la națională și cele de la internațională, la fel, bronz, aur, argint.

Andreea Daraban: Te-ai gândit vreodată să te îndrepți către o carieră didactică? Eu știu, dacă tot ești pasionată de biologie, să mergi spre Facultatea de Biologie?

Iasmina Huțupașu: Nu m-am gândit, pentru că mi se pare că asta e chemarea mea, spre Medicină. Pur și simplu, simt că acolo aș avea cele mai multe de oferit. Și-mi place foarte mult materia și bine, poate nu-mi place așa de mult faptul că la noi, în România, la Medicină, nu prea se pune așa de mult accent pe cercetare. Dar, poate o să reușesc să fac și ceva cercetare pe lângă Medicină.

