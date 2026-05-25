(AUDIO) Cuvântul sfânt în lumina Filologiei, lansare de carte a EUAIC la Librex/2026 (II)

Publicat de Andreea Drilea, 25 mai 2026, 08:47

La Iași, în perioada 6 – 10 mai 2026, în incinta Palas Mall, s-a desfășurat ediția a XXXI-a a Târgului de Carte Librex.

În ziua de duminică, 10 mai 2026, începând cu ora 17, în spațiul de evenimente AGORA EX LIBRIS, s-a desfășurat lansarea volumului Discursul religios creștin-ortodox. Analize comparative şi propuneri interpretative, de profesor universitar, doctor în Filologie, Felicia Dumas. Volumul a văzut lumina tiparului – anul acesta – în colecția Cicero a Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Cartea a fost prezentată de către prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru, coordonator al colecției Cicero, și prof. univ. dr. Ioan-Alexandru Tofan, director al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Privitor la cercetarea de față, universitarul ieșean Constantin Sălăvăstru susține că autoarea „știe tot ce este esențial despre discursul religios”, precizând faptul că „problematica acestei cărți este una dintre cele mai dificile în domeniu”. „Autoarea a analizat cu instrumentele rațiunii ceva ce este analizat de obicei cu instrumentele credinței și a ieșit un lucru minunat, care este această carte”, a mai precizat profesor universitar doctor Costantin Sălăvăstru, stârnindu-ne, astfel, interesul pentru volumul de față.

În cele ce urmează, vă invităm să ascultați discursul domnului profesor Ioan Alexandru Tofan, director al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cel care ne precizează că „volumul este scris cu foarte multă pasiune și cu foarte multă profunzime”, amintind „tensiunile care traversează cartea” (tensiunea traducătorului; a teologului; tensiunea celui care trăiește datele credinței ca atare și care vrea să le formuleze).

În finalul evenimentului, profesor universitar, doctor în Filologie, Felicia Dumas de la Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra de Limba şi Literatura Franceză, din cadrul Facultăţii de Litere a Universității „Alexandru  Ioan Cuza” din Iaşi, aduci mulțumiri celor doi universitari care au prezentat cercetarea Discursul religios creștin-ortodox. Analize comparative şi propuneri interpretative, răspunzând totodată la spețele propuse și întrebările adresate cu privire la temele surprinse în firul narativ al volumului.

Referitor la cele pe care le-ați ascultat, conchidem: „Cartea Feliciei Dumas reunește o serie de articole publicate în ultimii zece ani în limba franceză în diferite reviste de specialitate, revăzute şi îmbogăţite de autoare cu exemple la nivelul analizei. În principal, cartea este dedicată studiul dinamicii discursului religios, creştin-ortodox, care se regăseşte în texte religioase de această factură confesională în limbile franceză şi română, acordându-se întâietate studierii lui în limba franceză datorită caracterului inedit al acestor cercetări, cărora Felicia Dumas le-a consacrat majoritatea articolelor şi cercetărilor din ultimii zece-cincisprezece ani”, după cum ne-au mai precizat reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înregistrările postate le difuzăm în câteva ediții viitoare ale emisiunii Dialog intercultural (vinerea, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)

