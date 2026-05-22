#StareaEducației: Campania Radio România – #StaiSigurPeNet – Capcanele rețelelor sociale: dating online și relații virtuale. Prof. Anca Voicu: ”Adolescenții trebuie să învețe să spună nu atunci când apar semnale de alarmă și să aibă curajul să se retragă dintr-o situație periculoasă.”

Publicat de andreeadaraban, 22 mai 2026, 15:22

Un like poate însemna astăzi validare, iar o relație de prietenie sau chiar una sentimentală se poate construi în câteva minute, fără ca cei implicați să se fi întâlnit vreodată în viața reală. Pentru copii și adolescenți, rețelele sociale au devenit spațiul în care comunică, își caută apartenența și își construiesc identitatea. Însă, dincolo de avantajele conectării rapide, specialiștii avertizează că mediul online ascunde riscuri reale, precum manipulare emoțională, cyberbullying, dependență, expunerea datelor personale sau relații false.

În cadrul campaniei Radio România #StaiSigurPeNet, profesoara Anca Voicu de la Colegiul Național ,,Costache Negruzzi” din Iași, trainer pentru educație media digitală, și Andreea Hurezeanu, coordonator al platformei Ora de Net din cadrul organizației Salvați Copiii, au vorbit despre modul în care copiii și adolescenții pot fi ajutați să navigheze responsabil într-un univers digital care le influențează profund viața socială și emoțională.

”Consider că rețelele sociale sunt utile, dar abuzarea lor poate duce la consecințe foarte grave.”

Elevii și studenții, intervievați în cadrul unui vox-pop difuzat în debutul emisiunii, recunosc că folosesc zilnic platforme precum Instagram, TikTok, WhatsApp sau Facebook și admit că mediul online poate deveni periculos. ”Consider că rețelele sociale sunt utile, dar abuzarea lor poate duce la consecințe foarte grave”, spune o studentă în anul III la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul UAIC Iași. Tânăra povestește că a cunoscut persoane pe internet, însă relațiile create online „nu au devenit relații stabile”.

Un elev de clasa a X-a vorbește despre înșelătoriile care circulă pe rețelele sociale: „Au fost agățați de fete, dar erau băieți. Le-au cerut bani.” Deși spune că nu a trecut personal prin astfel de situații, recunoaște că are colegi și prieteni care au fost păcăliți.

În același timp, adolescenții susțin că interdicțiile totale nu sunt soluția. „Nu mi se pare corect să interzici platformele social media”, spune un elev de clasa a XII-a, care consideră că și părinții au un rol esențial în supravegherea activității online a copiilor.

„Peste o treime dintre copiii cu vârste între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale, ceea ce facilitează interacțiunea cu persoane necunoscute.”

Potrivit unui studiu al Salvații Copiii România, 80% dintre copii navighează pe internet fără restricții sau filtre de conținut, după cum a declarat Andreea Hurezeanu, coordonatoarea Ora de Net. „Peste o treime dintre copiii cu vârste între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale, ceea ce facilitează interacțiunea cu persoane necunoscute”, explică aceasta.

Mai mult, jumătate dintre tinerii intervievați au declarat că au fost contactați online de străini, iar o treime au trecut prin experiențe de hărțuire sau interacțiuni care le-au creat disconfort. Alte date arată că peste două treimi dintre copii au fost expuși la conținut cu impact emoțional negativ, iar 60% au asistat la situații de cyberbullying. „Poate cel mai grav indicator nu este frecvența acestor riscuri, ci reacția copiilor la ele. Majoritatea aleg să gestioneze singuri situațiile și doar 5% spun că ar cere ajutorul unui adult”, atrage atenția Andreea Hurezeanu.

Ea subliniază că adolescenții sunt vulnerabili în fața mecanismelor de recompensă socială create de platformele digitale precum like-uri, comentarii, distribuiri sau numărul de vizualizări. „Creierul unui adolescent aflat în dezvoltare reacționează foarte puternic la aceste recompense sociale. Relaționarea se transformă într-o comparație permanentă cu viețile perfecte pe care le văd online.” Consecințele pot merge de la scăderea stimei de sine până la anxietate, izolare sau modificări ale comportamentului social.

,,Interdicția, mai ales pentru generațiile actuale, înseamnă o provocare. Vor căuta soluții și vor ajunge în zone mult mai periculoase.”

Pentru profesoara Anca Voicu, soluția nu este interzicerea tehnologiei, ci educația digitală și dezvoltarea unor mecanisme sănătoase de protecție. „Interdicția, mai ales pentru generațiile actuale, înseamnă o provocare. Vor căuta soluții și vor ajunge în zone mult mai periculoase”, spune aceasta. Profesoare, trainer pentru educație media digitală, consideră că elevii trebuie învățați să își stabilească limite personale și să recunoască semnele manipulării online. „Trebuie să fie capabili să spună nu atunci când apar semnale de alarmă și să aibă curajul să se retragă dintr-o situație periculoasă.”

În același timp, ea atrage atenția asupra rolului exemplului oferit de adulți. „Dacă noi, ca adulți, le oferim variante reale de comunități, activități în aer liber, voluntariat sau cluburi unde să interacționeze direct, atunci îi ajutăm să nu își transfere întreaga existență în online.”

Atât specialiștii, cât și adolescenții intervievați au ajuns la aceeași concluzie, și anume aceea că tehnologia nu trebuie eliminată, dar relațiile reale rămân esențiale. „Dacă știm să facem diferența între profilul nostru online și identitatea noastră reală, atunci avem șansa să ne păstrăm echilibrul”, spune Anca Voicu.

Varianta integrală, în format audio, a dezbaterii:

Varianta integrală, în format video, a dezbaterii:

Capcanele rețelelor sociale – dating online și relații virtuale