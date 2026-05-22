Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » #StareaEducației: Campania Radio România – #StaiSigurPeNet – Capcanele rețelelor sociale: dating online și relații virtuale. Prof. Anca Voicu: ”Adolescenții trebuie să învețe să spună nu atunci când apar semnale de alarmă și să aibă curajul să se retragă dintr-o situație periculoasă.”

#StareaEducației: Campania Radio România – #StaiSigurPeNet – Capcanele rețelelor sociale: dating online și relații virtuale. Prof. Anca Voicu: ”Adolescenții trebuie să învețe să spună nu atunci când apar semnale de alarmă și să aibă curajul să se retragă dintr-o situație periculoasă.”

#StareaEducației: Campania Radio România – #StaiSigurPeNet – Capcanele rețelelor sociale: dating online și relații virtuale. Prof. Anca Voicu: ”Adolescenții trebuie să învețe să spună nu atunci când apar semnale de alarmă și să aibă curajul să se retragă dintr-o situație periculoasă.”

Publicat de andreeadaraban, 22 mai 2026, 15:22

Un like poate însemna astăzi validare, iar o relație de prietenie sau chiar una sentimentală se poate construi în câteva minute, fără ca cei implicați să se fi întâlnit vreodată în viața reală. Pentru copii și adolescenți, rețelele sociale au devenit spațiul în care comunică, își caută apartenența și își construiesc identitatea. Însă, dincolo de avantajele conectării rapide, specialiștii avertizează că mediul online ascunde riscuri reale, precum manipulare emoțională, cyberbullying, dependență, expunerea datelor personale sau relații false.

În cadrul campaniei Radio România  #StaiSigurPeNet, profesoara Anca Voicu de la Colegiul Național ,,Costache Negruzzi” din Iași, trainer  pentru educație media digitală, și Andreea Hurezeanu, coordonator al platformei Ora de Net din cadrul organizației Salvați Copiii, au vorbit despre modul în care copiii și adolescenții pot fi ajutați să navigheze responsabil într-un univers digital care le influențează profund viața socială și emoțională.

    ”Consider că rețelele sociale sunt utile, dar abuzarea lor poate duce la consecințe foarte grave.”

Elevii și studenții, intervievați  în cadrul unui vox-pop difuzat în debutul emisiunii,  recunosc că folosesc zilnic platforme precum Instagram, TikTok, WhatsApp sau Facebook și admit că mediul online poate deveni periculos. ”Consider că rețelele sociale sunt utile, dar abuzarea lor poate duce la consecințe foarte grave”, spune o studentă în anul III la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul UAIC Iași.  Tânăra povestește că a cunoscut persoane pe internet, însă relațiile create online „nu au devenit relații stabile”.

Un elev de clasa a X-a vorbește despre înșelătoriile care circulă pe rețelele sociale: „Au fost agățați de fete, dar erau băieți. Le-au cerut bani.” Deși spune că nu a trecut personal prin astfel de situații, recunoaște că are colegi și prieteni care au fost păcăliți.

În același timp, adolescenții susțin că interdicțiile totale nu sunt soluția. „Nu mi se pare corect să interzici platformele social media”, spune un elev de clasa a XII-a, care consideră că și părinții au un rol esențial în supravegherea activității online a copiilor.

   „Peste o treime dintre copiii cu vârste între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale, ceea ce facilitează interacțiunea cu persoane necunoscute.”

Potrivit unui studiu al Salvații Copiii România,  80% dintre copii navighează pe internet fără restricții sau filtre de conținut, după cum a declarat  Andreea Hurezeanu, coordonatoarea Ora de Net.  „Peste o treime dintre copiii cu vârste între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele sociale, ceea ce facilitează interacțiunea cu persoane necunoscute”, explică aceasta.

Mai mult, jumătate dintre tinerii intervievați au declarat că au fost contactați online de străini, iar o treime au trecut prin experiențe de hărțuire sau interacțiuni care le-au creat disconfort. Alte date arată că peste două treimi dintre copii au fost expuși la conținut cu impact emoțional negativ, iar 60% au asistat la situații de cyberbullying. „Poate cel mai grav indicator nu este frecvența acestor riscuri, ci reacția copiilor la ele. Majoritatea aleg să gestioneze singuri situațiile și doar 5% spun că ar cere ajutorul unui adult”, atrage atenția Andreea Hurezeanu.

Ea subliniază că adolescenții sunt vulnerabili în fața mecanismelor de recompensă socială create de platformele digitale precum like-uri, comentarii, distribuiri sau numărul de vizualizări. „Creierul unui adolescent aflat în dezvoltare reacționează foarte puternic la aceste recompense sociale. Relaționarea se transformă într-o comparație permanentă cu viețile perfecte pe care le văd online.” Consecințele pot merge de la scăderea stimei de sine până la anxietate, izolare sau modificări ale comportamentului social.

     ,,Interdicția, mai ales pentru generațiile actuale, înseamnă o provocare. Vor căuta soluții și vor ajunge în zone mult mai periculoase.”

 Pentru profesoara Anca Voicu, soluția nu este interzicerea tehnologiei, ci educația digitală și dezvoltarea unor mecanisme sănătoase de protecție. „Interdicția, mai ales pentru generațiile actuale, înseamnă o provocare. Vor căuta soluții și vor ajunge în zone mult mai periculoase”, spune aceasta. Profesoare, trainer pentru educație media digitală,  consideră că elevii trebuie învățați să își stabilească limite personale și să recunoască semnele manipulării online. „Trebuie să fie capabili să spună nu atunci când apar semnale de alarmă și să aibă curajul să se retragă dintr-o situație periculoasă.”

În același timp, ea atrage atenția asupra rolului exemplului oferit de adulți. „Dacă noi, ca adulți, le oferim variante reale de comunități, activități în aer liber, voluntariat sau cluburi unde să interacționeze direct, atunci îi ajutăm să nu își transfere întreaga existență în online.”

Atât specialiștii, cât și adolescenții intervievați au ajuns la aceeași concluzie, și anume aceea că tehnologia nu trebuie eliminată, dar relațiile reale rămân esențiale. „Dacă știm să facem diferența între profilul nostru online și identitatea noastră reală, atunci avem șansa să ne păstrăm echilibrul”, spune Anca Voicu.

Varianta integrală, în format audio, a dezbaterii:

Varianta integrală, în format video, a dezbaterii:

Capcanele rețelelor sociale – dating online și relații virtuale

Etichete:
România, din nou, în criză politică: un nou guvern sau alegeri anticipate?
Emisiuni vineri, 22 mai 2026, 09:22

România, din nou, în criză politică: un nou guvern sau alegeri anticipate?

România traversează una dintre cele mai complicate perioade politice din ultimii ani: negocieri dificile pentru formarea unui nou guvern, tensiuni...

România, din nou, în criză politică: un nou guvern sau alegeri anticipate?
(PROMO/AUDIO) Medicina Tradițională Chineză – trecut și prezent – prin vocea dr. Vali Ilieș, președinte al SRMTC – temă le emisiunii Dialog intercultural de vineri, 22 mai 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni vineri, 22 mai 2026, 08:51

(PROMO/AUDIO) Medicina Tradițională Chineză – trecut și prezent – prin vocea dr. Vali Ilieș, președinte al SRMTC – temă le emisiunii Dialog intercultural de vineri, 22 mai 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, stăm de vorbă cu doamna Doctor Vali Ilieș de la centrul de medicină...

(PROMO/AUDIO) Medicina Tradițională Chineză – trecut și prezent – prin vocea dr. Vali Ilieș, președinte al SRMTC – temă le emisiunii Dialog intercultural de vineri, 22 mai 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
„Povestea de Mai”, spectacol tribut Mădălina Manole, 28 mai , Negru Zi Iași. Artista Diana Furnică, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 21 mai 2026, 10:54

„Povestea de Mai”, spectacol tribut Mădălina Manole, 28 mai , Negru Zi Iași. Artista Diana Furnică, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea „Povestea de Mai”, spectacol tribut Mădălina Manole, 28 mai , Negru Zi Iași Artista Diana Furnică, în matinal...

„Povestea de Mai”, spectacol tribut Mădălina Manole, 28 mai , Negru Zi Iași. Artista Diana Furnică, în matinal cu Adina Șuhan
(PROMO/AUDIO)Neamț și Ruginoasa – tradiții prin faptele dascălilor de astăzi și de ieri – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 21 mai 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni joi, 21 mai 2026, 09:50

(PROMO/AUDIO)Neamț și Ruginoasa – tradiții prin faptele dascălilor de astăzi și de ieri – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 21 mai 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, în prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la evenimentul – O viață în ritmul jocului de...

(PROMO/AUDIO)Neamț și Ruginoasa – tradiții prin faptele dascălilor de astăzi și de ieri – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 21 mai 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni miercuri, 20 mai 2026, 12:01

Ai fost vreodată infidel emoțional? Cum afectează cuplul? Psihoterapeuții Dana și Gabriel Irimia, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Ai fost vreodată infidel emoțional? Care sunt cauzele acestui tip de infidelitate? Cum afectează cuplul? Impactul...

Ai fost vreodată infidel emoțional? Cum afectează cuplul? Psihoterapeuții Dana și Gabriel Irimia, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 20 mai 2026, 11:59

#StareaEducației (INTERVIU) Primul calculator cuantic din Europa de Est ajunge la Iași. Conf.dr. Andreea Arusoaie: Este un pas foarte mare pentru cercetare și educație. Calculul cuantic schimbă modul în care gândim. Nu o să citim e-mailuri pe calculatorul cuantic, dar putem rezolva probleme care par imposibile astăzi.

România se pregătește să intre într-un club tehnologic extrem de restrâns. Primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est...

#StareaEducației (INTERVIU) Primul calculator cuantic din Europa de Est ajunge la Iași. Conf.dr. Andreea Arusoaie: Este un pas foarte mare pentru cercetare și educație. Calculul cuantic schimbă modul în care gândim. Nu o să citim e-mailuri pe calculatorul cuantic, dar putem rezolva probleme care par imposibile astăzi.
Emisiuni miercuri, 20 mai 2026, 11:49

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu”. Andrei Giurgia manager Artis și director al ”SFR” și Ioana Dichiseanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 20.05.2026.

Ediția din acest an propune un program amplu, cu 9 evenimente majore, desfășurate pe parcursul a trei zile și cu peste 20 de artiști consacrați...

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu”. Andrei Giurgia manager Artis și director al ”SFR” și Ioana Dichiseanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 20.05.2026.
Emisiuni miercuri, 20 mai 2026, 09:45

Puls Juridic: Prevenirea exploatării prin muncă

Ofertele false de angajare sunt frecvent utilizate de traficanții de persoane pentru a recruta victime, în special din rândul persoanelor...

Puls Juridic: Prevenirea exploatării prin muncă