(AUDIO) Iașul face pasul spre două spitale noi: proiectele pentru Spitalul Integrat de Boli Respiratorii și Institutul Regional Cardiovascular, aprobate pentru parteneriat public-privat

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 13:00

Spitalul Integrat de Boli Respiratorii și Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din Iași au primit aprobare, de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să fie construite în parteneriat public – privat.

Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a declarat că acordul, semnat ieri, presupune mutarea celor patru secții ale actualului Spital de Boli Cardiovasculare pe o nouă locație din Bucium, Institutul de Boli Cardiovasculare urmând să fie construit pe teritoriul comunei Miroslava.

Spitalul de Boli Cardiovasculare va avea patru secții și 225 de paturi, iar Institutul de Boli Cardiovasculare va ajunge la 300 de paturi, a mai spus Marius Dangă.

Marius Dangă: Spitalul Clinic Integrat de Boli Respiratorii preia toate paturile pe care spitalul nostru de pneumofiziologie le are în cele patru secții, deci, practic, acoperă numărul de paturi cu cele pe care le are acum, iar Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară este proiectul propus spre a suplini capacitatea de tratare limitată pe care Institutul de Boli Cardiovasculare o are astăzi. De aceea, numărul de paturi propuse înregistrează o creștere de la, cred, 120 astăzi, la vreo 300.

Reamintim că cele două spitale nu au întrunit punctajul necesar pentru a primi finanțare prin PNRR, în ciuda faptului că aveau toate avizele și studiile elaborate și emise.

Acordul semnat ieri presupune implementarea a 10 proiecte pilot în România, două dintre acestea fiind de la Iași.