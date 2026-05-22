Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Iașul face pasul spre două spitale noi: proiectele pentru Spitalul Integrat de Boli Respiratorii și Institutul Regional Cardiovascular, aprobate pentru parteneriat public-privat

(AUDIO) Iașul face pasul spre două spitale noi: proiectele pentru Spitalul Integrat de Boli Respiratorii și Institutul Regional Cardiovascular, aprobate pentru parteneriat public-privat

(AUDIO) Iașul face pasul spre două spitale noi: proiectele pentru Spitalul Integrat de Boli Respiratorii și Institutul Regional Cardiovascular, aprobate pentru parteneriat public-privat

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 13:00

Spitalul Integrat de Boli Respiratorii și Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din Iași au primit aprobare, de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să fie construite în parteneriat public – privat.

Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a declarat că acordul, semnat ieri, presupune mutarea celor patru secții ale actualului Spital de Boli Cardiovasculare pe o nouă locație din Bucium, Institutul de Boli Cardiovasculare urmând să fie construit pe teritoriul comunei Miroslava.

Spitalul de Boli Cardiovasculare va avea patru secții și 225 de paturi, iar Institutul de Boli Cardiovasculare va ajunge la 300 de paturi, a mai spus Marius Dangă.

Marius Dangă: Spitalul Clinic Integrat de Boli Respiratorii preia toate paturile pe care spitalul nostru de pneumofiziologie le are în cele patru secții, deci, practic, acoperă numărul de paturi cu cele pe care le are acum, iar Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară este proiectul propus spre a suplini capacitatea de tratare limitată pe care Institutul de Boli Cardiovasculare o are astăzi. De aceea, numărul de paturi propuse înregistrează o creștere de la, cred, 120 astăzi, la vreo 300.

Reamintim că cele două spitale nu au întrunit punctajul necesar pentru a primi finanțare prin PNRR, în ciuda faptului că aveau toate avizele și studiile elaborate și emise.

Acordul semnat ieri presupune implementarea a 10 proiecte pilot în România, două dintre acestea fiind de la Iași. (Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO Facebook Consiliul Județean Iași)

Etichete:
NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 11:24

NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași

Evenimentul european „Noaptea Muzeelor” va fi sărbătorit în acest an pe 23 mai 2026, prilej cu care instituțiile muzeale și culturale își...

NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași
(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 11:18

(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an

Peste 200 de designeri și 100 de modele vor fi prezenți pe cel mai mare podium din România la „Romanian Fashion Week”, eveniment care se...

(AUDIO) Iași: Romanian Fashion Week – peste 200 de designeri din România și din Republica Moldova participă la ediția din acest an
METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 10:52

METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă...

METEO: Averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova (22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21)
Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 07:25

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească

Ateneul Național din Iași invită publicul și vizitatorii orașului să celebreze cultura și arta în cadrul evenimentului european „Noaptea...

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 07:16

PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt

Premieră la Sala Studio „Teofil Vâlcu” a Teatrului Național din Iași – „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de...

PREMIERĂ la Sala Studio a Naționalului ieșean: „Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 07:11

Angajatorii încep să posteze joburi pentru vară. Domeniile cu cele mai multe poziții deschise sunt retailul, construcțiile, industria alimentară / HoReCa și turismul

Peste 10.000 de joburi au fost postate de la începutul lunii mai și până acum pe eJobs.ro și alte aproape 1.500 pe iajob.ro, aceasta fiind...

Angajatorii încep să posteze joburi pentru vară. Domeniile cu cele mai multe poziții deschise sunt retailul, construcțiile, industria alimentară / HoReCa și turismul
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:58

Colegiile și liceele din județul Iași continuă, sâmbătă, 23 mai, testările pentru clasa a V-a

În municipiul Iași, concursurile vor avea loc în cinci unități de învățământ, iar peste 1.000 de elevi sunt așteptați să participe la...

Colegiile și liceele din județul Iași continuă, sâmbătă, 23 mai, testările pentru clasa a V-a
Prim plan vineri, 22 mai 2026, 06:54

Poliția Română reacționează în urma investigației Recorder privind numirile prin împuternicire în funcțiile de conducere

Procentajul funcţiilor de conducere ocupate prin împuternicire la nivelul Poliţiei Române este în prezent de peste 9%, în scădere faţă de 1...

Poliția Română reacționează în urma investigației Recorder privind numirile prin împuternicire în funcțiile de conducere