Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 mai 2026, 07:25

Ateneul Național din Iași invită publicul și vizitatorii orașului să celebreze cultura și arta în cadrul evenimentului european „Noaptea Muzeelor”, ediția a 22-a.

Sâmbătă, 23 mai 2026, două dintre cele mai emblematice spații culturale administrate de instituție își vor deschide porțile pentru o experiență nocturnă de neuitat între orele 18:00 și 24:00. Accesul pentru public este gratuit.

La Ateneul Național din Iași, evenimentul promite o incursiune fascinantă în istorie, artă sacră și creativitate contemporană. Vizitatorii vor putea explora Galeria Regală de Artă, Galeria Veche, Mica Pinacotecă din Jassy și Capela Artiștilor.

În paralel, publicul este invitat la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească din Iași, unde arhitectura istorică întâlnește avangarda artistică. Evenimentul este integrat în atmosfera vibrantă a Romanian Creative Week (RCW), oferind o serie de expoziții conceptuale de ceramică și sticlă, activități multisensoriale ce explorează memoria apei, instalații digitale de tip New Media și performance-uri live, transformând orașul într-un circuit al creativității la cele mai înalte standarde.

Noaptea Muzeelor reprezintă un moment de deschidere totală către comunitate, oferind un parcurs complet de la istoria clasică la inovația contemporană.

Vă așteptăm să descoperiți aceste spații, sâmbătă, 23 mai, până la miezul nopții!

