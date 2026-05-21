Bacău: elev decedat în pauza de la școală



Tragedie într-o unitate de învățământ din județul Bacău. Un elev în vârstă de 15 ani, de la Școala Gimnazială Vladnic, comuna Parincea a murit după ce i s-a făcut rău în curtea școlii.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc ieri.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, adolescentul se afla împreună cu doi colegi, într-o pauză între orele de curs, iar la un moment dat i s-a făcut rău şi a căzut.

Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, transmite corespondentul nostru, Gabriel Pop: