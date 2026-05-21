Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Protest spontan la Termo-Service Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 11:50

Angajații Diviziei de Termoficare din cadrul societății au întrerupt, dimineață, activitatea, nemulțumiți de nivelul de salarizare, lipsa de personal calificat și de condițiile de muncă.
Liderul sindical, Sorin Turcu, a explicat că ultima majorare salarială s-a făcut în urmă cu doi ani. Odată cu adoptarea Ordonanței „Trenuleț”, veniturile și angajările în sistem au fost blocate.
Potrivit acestuia, în prezent, la Divizia de Termoficare din Iași lucrează 238 de persoane, care au fost preluate de la fosta societate franceză Veolia. 40 dintre acești angajați sunt pensionari.
Sorin Turcu: Nemulțumirea principală este legată de faptul că salariații de la Diviziei Termo Service nu se regăsesc pe lista cu memorandumul aprobat de Guvern pentru acea creștere salarială de 6,5%, pe care noi considerăm că ar trebui să o obținem. Nu am înțeles de ce nu a fost trimis memorandumul, nivelul salarizării este extrem de scăzut. Din iulie 2024, când a fost ultima creștere salarială de 500 de lei brut, 280 de lei net, noi nu am mai primit absolut nimic. N-am primit explicații nici din partea conducerii, nici din partea operatorului. Este foarte clar că ordonanța de guvern ”Trenuleț” din 2024-2025 și cu impact 2020-2026 ne-au blocat aceste creșteri salariale, au blocat negocierile colective, au distrus dialogul social. Este foarte clar că noi nu putem continua la nivelul ăsta de salarizare, pentru că nu putem nici recruta personal.
Reprezentanții Primăriei Iași, cea care a preluat activitatea Diviziei de Termoficare a Societății Termo-Service, și cei ai sindicatului se vor întâlni luni pentru discuții privind pentru găsirea unor soluții viabile.
Edilul, Mihai Chirica, a declarat că această creștere salarială solicitată de angajați reprezintă, practic, acoperirea inflației pe anul trecut.
Mihai Chirica: E o discuție care pleacă de la o solicitare pe care domniile lor, și eu m-am informat de dimineață de acest lucru, referitor la o creștere salarială care să acopere inflația anului precedent, de 6,5%, care ar trebui făcută printr-un memorandum ce trebuie aprobat de Guvernul României, memorandum care poate fi aprobat dacă îl ceri. Și ei, de fapt, reclamă faptul că directorii lor, conducerea lor, n-au cerut acest lucru. Am și stabilit, de altfel, ca luni, la ora 10, să ne vedem cu șapte reprezentanți ai lor, să punem pe masă toate lucrurile pe care trebuie să le analizăm, să vedem ce putem face în sprijinul lor.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
