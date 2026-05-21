(PROMO/AUDIO)Neamț și Ruginoasa – tradiții prin faptele dascălilor de astăzi și de ieri – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 21 mai 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 09:50

Stimați prieteni, în prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la evenimentul – O viață în ritmul jocului de Dragobete, ediție aniversară – 35 de ani – dedicată domnului profesor Dănică Gîtlan, coordonator al Ansablului Folcloric „Ozana” din Târgu-Neamț.

Activitatea s-a desfășurat în ziua de duminică, 22 februarie 2026, începând cu ora 16, în incinta Casei Culturii „Ion Creangă ” din Târgu-Neamț.

Concret, de la acțiunea culturală pe care am amintit-o, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, stăm de vorbă cu: interpreta de muzică populară Andreea Barbu; dansatorii Vasile și Narcisa Vartic; preotul Ilie Ciprian Tărîță, membru al Ansamblului Folcloric „Ozana”/Senior și domnul profesor Dănică Gîtlan, coordonator al Ansamblului Folcloric „Ozana” din Târgu Neamț, în cinstea căruia a fost organizat evenimentul de zilele trecute.

De la Târgu-Neamț ne îndreptăm pașii spre vatra etnofolclorică Ruginoasa.

Concret, relatăm de la manifestarea – In memoriam MIHAI LUPU, învățător, poet, soț, tată, bunic, păstrător al identității neamului românesc.

În programul evenimentului a fost lansat volumul Rondelul amintirilor, semnat de către regretatul învățător, poet Mihai Lupu.

Acțiunea culturală s-a desfășurat în ziua de vineri, 17 aprilie 2026, de Izvorul Tămăduirii, începând cu ora 13, la Ruginoasa, în incinta Centrului Cultural.

Organizatori ai manifestării au fost reprezentanții Primăriei Comunei Ruginoasa, ai Centrului Cultural Ruginoasa și cei ai Asociației „Universul Prieteniei” din Iași.

De la această manifestare ascultăm câteva rondeluri – semnate de către regretatul învățător Mihai Lupu – pe care ni le recită elevii clasei a IV-a de la Școala Generală „Alexandru Ioan Cuza” din Ruginoasa, structura Rediu, pentru ca imediat să invităm la dialog pe doamna profesor pentru învățământul primar Irina Axinia.

Cu prilejul evenimentului de zilele trecute de la Ruginoasa, am stat de vorbă cu scriitorul Emilian Marcu și cu Petronela Angheluță, profesor de limba și literatura română, cei care ne povestesc despre biografia și creația dascălului Mihai Lupu.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 21 mai 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN