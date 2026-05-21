Prima pagină » Emisiuni » (PROMO/AUDIO)Neamț și Ruginoasa – tradiții prin faptele dascălilor de astăzi și de ieri – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 21 mai 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 mai 2026, 09:50

Stimați prieteni, în prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la evenimentul – O viață în ritmul jocului de Dragobete, ediție aniversară – 35 de ani – dedicată domnului profesor Dănică Gîtlan, coordonator al Ansablului Folcloric „Ozana” din Târgu-Neamț.

Activitatea s-a desfășurat în ziua de duminică, 22 februarie 2026, începând cu ora 16, în incinta Casei Culturii „Ion Creangă ” din Târgu-Neamț.

Concret, de la acțiunea culturală pe care am amintit-o, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, stăm de vorbă cu: interpreta de muzică populară Andreea Barbu; dansatorii Vasile și Narcisa Vartic; preotul Ilie Ciprian Tărîță, membru al Ansamblului Folcloric „Ozana”/Senior și domnul profesor Dănică Gîtlan, coordonator al Ansamblului Folcloric „Ozana” din Târgu Neamț, în cinstea căruia a fost organizat evenimentul de zilele trecute.

De la Târgu-Neamț ne îndreptăm pașii spre vatra etnofolclorică Ruginoasa.

Concret, relatăm de la manifestarea – In memoriam MIHAI LUPU, învățător, poet, soț, tată, bunic, păstrător al identității neamului românesc.

În programul evenimentului a fost lansat volumul Rondelul amintirilor, semnat de către regretatul învățător, poet Mihai Lupu.

Acțiunea culturală s-a desfășurat în ziua de vineri, 17 aprilie 2026, de Izvorul Tămăduirii, începând cu ora 13, la Ruginoasa, în incinta Centrului Cultural.

Organizatori ai manifestării au fost reprezentanții Primăriei Comunei Ruginoasa, ai Centrului Cultural Ruginoasa și cei ai Asociației „Universul Prieteniei” din Iași.

De la această manifestare ascultăm câteva rondeluri – semnate de către regretatul învățător Mihai Lupu – pe care ni le recită elevii clasei a IV-a de la Școala Generală „Alexandru Ioan Cuza” din Ruginoasa, structura Rediu, pentru ca imediat să invităm la dialog pe doamna profesor pentru învățământul primar Irina Axinia.

Cu prilejul evenimentului de zilele trecute de la Ruginoasa, am stat de vorbă cu scriitorul Emilian Marcu și cu Petronela Angheluță, profesor de limba și literatura română, cei care ne povestesc despre biografia și creația dascălului Mihai Lupu.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 21 mai 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

 

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu”. Andrei Giurgia manager Artis și director al ”SFR” și Ioana Dichiseanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 20.05.2026.
Emisiuni miercuri, 20 mai 2026, 11:49

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu”. Andrei Giurgia manager Artis și director al ”SFR” și Ioana Dichiseanu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 20.05.2026.

Ediția din acest an propune un program amplu, cu 9 evenimente majore, desfășurate pe parcursul a trei zile și cu peste 20 de artiști consacrați...

Puls Juridic: Prevenirea exploatării prin muncă
Emisiuni miercuri, 20 mai 2026, 09:45

Puls Juridic: Prevenirea exploatării prin muncă

Ofertele false de angajare sunt frecvent utilizate de traficanții de persoane pentru a recruta victime, în special din rândul persoanelor...

Romanian Creative Week continuă la Iași. Arhitectul Dragoș Ciolacu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 19.05.2026.
Emisiuni marți, 19 mai 2026, 13:52

Romanian Creative Week continuă la Iași. Arhitectul Dragoș Ciolacu cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 19.05.2026.

Concentrarea activităților în acest interval permite: Sincronizarea pilonilor: Desfășurarea simultană a Romanian Fashion Week, Visual Arts și...

(INTERVIU/FOTO) Festival intercultural și activități inovatoare la Zilele Liceului Teoretic ”Ion Neculce” din Iași, școală pilot la nivel național. Marilena Bârsan, directorul instituției: „Îi așteptăm pe elevi și părinți nu doar cu porțile deschise, ci și cu inima deschisă.”
Emisiuni marți, 19 mai 2026, 11:29

(INTERVIU/FOTO) Festival intercultural și activități inovatoare la Zilele Liceului Teoretic ”Ion Neculce” din Iași, școală pilot la nivel național. Marilena Bârsan, directorul instituției: „Îi așteptăm pe elevi și părinți nu doar cu porțile deschise, ci și cu inima deschisă.”

Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași își deschide porțile timp de trei zile pentru viitorii elevi și părinții acestora, într-un...

Emisiuni marți, 19 mai 2026, 11:01

Proiectul județean „Curajul de a spune nu!” este continuat de Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind ajuns la a III-a ediție. Profesorul de biologie Adelin Stanciu, inițiatorul proiectului, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 19.05.2026.

Proiectul vizează conștientizarea reală a adolescenților și tinerilor din grupul țintă privind factorii de risc și de protecție implicați...

Emisiuni marți, 19 mai 2026, 10:07

„Conferințele Binelui”, susținem terapia copiilor cu autism, 23 mai, Ateneul Național Iași. Cristina Nichita și jurnalista Carmen Târnoveanu, în matinal cu Adina Șuhan

„Conferințele Binelui”, susținem terapia copiilor cu autism, 23 mai, Ateneul Național Iași. Cristina Nichita și jurnalista Carmen...

Emisiuni marți, 19 mai 2026, 09:59

Festivalul Sporturilor revine la Iași! 6 – 7 iunie, weekend plin de mișcare pe coline și pe asfalt! Silviu Bălan, Cătălin Damian și Alin Pintili, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Festivalul Sporturilor revine la Iași! 6 – 7 iunie, weekend plin de mișcare pe coline și pe asfalt! Cum se pregătesc sportivii de la...

Emisiuni marți, 19 mai 2026, 09:39

(AUDIO)Librex/2026 – Sub semnul educației și al performanței: două apariții editoriale în colecția Academia Practică a EUAIC (I)

În perioada 6 – 10 mai a.c., la Iași, în incinta Palas Mall, s-a desfășurat ediția a XXXI-a a Târgului de Carte Librex. În ziua de joi, 7...

