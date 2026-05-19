Proiectul județean „Curajul de a spune nu!” este continuat de Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind ajuns la a III-a ediție. Profesorul de biologie Adelin Stanciu, inițiatorul proiectului, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 19.05.2026.

Proiectul județean „Curajul de a spune nu!”, inițiat de Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ajuns la a III-a ediție, este inclus în calendarul activităților educative prin decizia ISJ 38/08.01.2026, poziția 62, în anul școlar 2025-2026.

Proiectul vizează conștientizarea reală a adolescenților și tinerilor din grupul țintă privind factorii de risc și de protecție implicați în consumul de droguri și alte substanțe psihoactive, obținând informații științifice validate și actualizate de specialiști în domeniu.

Asimilarea acestor cunoștințe se concretizează prin realizarea unor produse ale învățării: eseuri, dezbateri sau prezentări bazate pe tema proiectului.

Consumul de droguri a luat forma unui fenomen social în țara noastră, populația cea mai expusă fiind cea tânără.

Adolescența este o perioadă vulnerabilă, de tranziție psiho-comportamentală, în care se formează identitatea de sine, se definitivează personalitatea, se construiesc principii de viață.

Din dorința de a se simți unici, adolescenții adoptă diverse forme de conduită – revoltă, închidere în sine, exaltare sau afirmare, pe fondul cărora frecvent survin comportamente de risc, precum consumul de alcool, tutun și droguri.

Prin implicarea în activități care să valorifice nevoia de comunicare, de relaționare, de autocunoaștere, de manifestare responsabilă, adolescentul de azi va deveni adultul capabil de a comunica asertiv, cu încredere în sine și care poate lua decizii potrivite.

Conferința județeană antidrog derulată astăzi, marți, 19 mai 2026 a cuprins intervenții ale partenerilor de proiect (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Inspectoratul Poliție Județean Iași, Curtea de Apel Iași, Facultatea de Drept, Asociația Preventis, psihologi, medici etc.) și prezentarea unor rezultate ale învățării: eseuri, lucrări plastice, materiale video.

Credem că adevăratul curaj nu constă în a urma mulțimea, ci în capacitatea de a spune „nu” atunci când propriile valori și viitorul sunt puse în pericol.

Ai curajul de a spune nu!

Detalii ne oferă profesorul de biologie Adelin Stanciu, inițiatorul proiectului județean „Curajul de a spune nu!" susținut de Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, astăzi, marți, 19 mai 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la "Pulsul zilei" – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro

