Suceava: Concursul Național de Poezie Religioasă Tânără Light of Life

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 mai 2026, 10:45

Parohia Nașterea Maicii Domnului Suceava – Fundația In Memoriam și Colegiul Național Petru Rareș Suceava – Casa de Poezie Light of ink vă invită la manifestările din cadrul Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără Light of Life, ediția a 4-a, care se vor desfășura la Suceava, în zilele de 20 și 21 mai 2026.

Miercuri, 20 mai 2026, de la ora 16.30, în aula Colegiului Național Petru Rareș Suceava va avea loc un eveniment sub genericul Dialog despre poezia religioasă. Invitații organizatorilor vor fi poeta Daniela ȘONTICĂ (București) și poetul Dumitru CRUDU (Chișinău). Moderatorii evenimentului vor fi cronicarul literar Vlad SIBECHI și poeta Adela ȘULEA. De la ora 18.00, va fi organizată o vizită la Mănăstirea Dragomirna.

Joi, 21 mai 2026, de la ora 11.30, în interiorul Bisericii Nașterea Maicii Domnului Suceava, va avea loc un al doilea eveniment, care va cuprinde microrecital de muzică & poezie religioasă și festivitatea de premiere. La manifestări vor fi prezenți membrii Juriului și câștigătorii ediției din acest an a concursului.

Manifestările sunt organizate în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și EduMax – Centru de Dezvoltare Personală și Profesională.